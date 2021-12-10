Stanford Üniversitesi mühendislerinden oluşan bir ekip yıllarca hayvan benzeri yetenekleri taklit eden robotların nasıl yapıldığını araştırdıktan sonra, 3D teknolojisini de kullanarak küçük yapay pençelere sahip bir robot geliştirdi. Her türlü dala iniş yapabilen robotun doğayı incelemeden, orman yangınlarını, arama kurtarma çalışmalarından farklı görevlere kadar geniş bir kullanım alanı olabileceği düşünülüyor. Businnes Insider’ın haberine göre ise proje kısmen ABD Hava Kuvvetleri tarafından da desteklenmiş. Bu nedenle hangi alanlarda kullanılacağını zaman gösterecek.

KUŞLAR: HER TÜRLÜ DALA NASIL İŞİ YAPABİLİYORLAR?

Kuşlar, büyüklükleri veya hava koşulları ne olursa olsun kalın veya ince, pürüzlü veya kaygan çok çeşitli yüzeylere tüneyebilir. Bilim insanları da kuşların bu tüneme özelliklerini mercek altına aldı.

Stanford Üniversitesi’nden Mark Cutkosky ve David Lentink ile çalışan William Roderick, “Kuşların nasıl uçtuğunu ve tünediğini taklit etmek kolay değil” diyor ve ekliyor: Bir ormandaki ağaç dallarının tüm değişkenliği arasında bile, kalkış ve inişi çok kolay hale getiriyorlar

Robotun pençeleri nesneleri taşımasına ve ayrıca çok çeşitli yüzeylere inip tünemesine olanak sağlıyor.

Araştırmacılar, özellikle küçük bir papağan türünün iniş davranışını incelemişler. Beş kamera hareketlerini ağır çekimde kaydetti. Bilim adamları ayrıca tüneklere her kalkış ve inişle ilişkili kuvveti yakalayan sensörler yerleştirdi.

Robotun bacakları, alaca doğan bacaklarına dayanıyordu ve kemikler yerine 3D baskılı bir yapı kullanıldı.

ÇEVREYİ İNCELEYEBİLİR, ORMAN YANGINLARINA KARŞI KULLANILABİLİR

Her türlü dala iniş yapabilmesi hedeflenen robot, araştırmacıların çevreyi incelemesine yardımcı olabilir. Her ikisi de biyolog olan Roderick, robotun doğayı daha fazla araştırmak için nasıl kullanılabileceği konusuyla ilgileniyor.

Örneğin bir ısı sensörüyle robot Oregon’da hava durumunu incelemek için değerli veriler sağlayabildi. Bu nedenle yangınları izlemek ve potansiyel olarak arama ve kurtarma görevlerine yardımcı olmak için kullanılabilirler.

Roderick, “Bu çalışmanın altında yatan motivasyonun bir kısmı, doğal dünyayı incelemek için kullanabileceğimiz araçlar yaratmaktı” dedi.

Businnes Insider’ın haberine göre araştırma kısmen ABD Hava Kuvvetleri tarafından finanse edildi, bu nedenle robot için hangi planların düşünüldüğünü zaman gösterecek.