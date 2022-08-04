Bilişim dünyasının en net fotoğrafını 23 yıldır ortaya koyan Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi – Bilişim 500 Araştırması tamamlandı. Araştırma sonuçlarına göre, ilk 500 bilişim firmasının 2021 yılında toplam geliri 214 milyar TL olurken, bir önceki yıla göre büyüme oranı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Sektörde yine yazılım başı çekerken, bu alandaki ihracat rakamı da yüzde 74 artarak, 1,6 milyar TL’ye ulaştı. M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük 500 şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre, 6 ayrı ana kategori birincisine 3 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “2021 yılında son 10 yıldaki büyüme %30’a yakın gerçekleşti” bilgisini paylaşırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında “8 binden fazla şirket inovasyon odaklı ARGE çalışması sürdürüyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul ise bilişim şirketlerinin mutlaka birleşmelerle, finansal ve stratejik yatırımlar alarak büyümesi gerektiğinin altını çizdi.