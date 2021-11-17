Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Performans Endeksi sonuçlarına göre Bilkent CYBERPARK Türkiye’nin en başarılı ikinci teknoparkı oldu.

Gebze’de Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen “8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi”nde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Performans Endeksi Sonuçları açıklandı. Sıralamaya göre Bilkent CYBERPARK hem olgun teknoparklar kategorisinde hem de genel sıralamada 2. sırada yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ödülleri takdim ederken, Bilkent CYBERPARK’ın ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Batum ve Genel Müdür Faruk İnaltekin birlikte aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’un yaptıkları konuşmalarda Türkiye girişim ekosisteminin içinde bulunduğu değişim ve gelişimin altı çizilirken, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanında gelecek dönem stratejilerine değinildi