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Bill Gates'ten 18 ay öngörüsü

Bill Gates'e göre yapay zeka çocukların okuma ve yazmayı hızla öğrenmesine yardımcı olabilir.

22 Nisan 2023 | 23:12
Son Güncellenme: 22 Nisan 2023 | 23:22
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Bill Gates'ten 18 ay öngörüsü

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'e göre yapay zeka sohbet robotları 18 ay içinde çocukların okumayı öğrenmelerine ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olma yolunda ilerliyor.

Gates "Yapay zeka, herhangi bir insanın yapabileceği kadar iyi bir öğretmen olma yeteneğine ulaşacak" dedi.

Yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesi dünyanın gündeminde. Gates de bu durumdan etkilenenlerden. Gates, bugünün sohbet robotlarının "okuma ve yazma konusunda inanılmaz bir akıcılığa" sahip olduğunu düşünüyor. Ona göre yakında yapay zeka öğrencilerin okuma ve yazmayı öğrenmelerine yardımcı olacak.

Gates, tarihsel olarak, yazma becerilerini öğretmenin bir bilgisayar için inanılmaz derecede zor bir görev olduğunun kanıtlandığını belirtti. Ancak yapay zeka sohbet robotlarının becerilerinin bu dinamiği değiştirdiğini söylüyor.

Bazı akademisyenler sohbet robotlarının metin parçalarını özetleme ve geri bildirimde bulunma, hatta bizzat makale yazma becerilerinden etkilendiklerini söylüyor. Ancak aynı akademisyenler, teknolojinin henüz tam olarak şekillenmediği ve önemli hatalar veya yanlış bilgiler verebileceği konusunda uyarıyor. 

Gates de yapay zeka teknolojisinin uygulanabilir bir öğretmen olmadan önce gelişmesi gerektiğini söylüyor.

Gates, "Önümüzdeki 18 ayı ele alırsak, yapay zeka, öğretmenin yardımcısı olarak yazma konusunda geri bildirimde bulunacak. Ve sonra matematikte yapabildiklerimizi artıracaklar" dedi.

Sohbet robotlarının matematikten önce okuma ve yazmada başarılı olacağı fikri şaşırtıcı bulundu. Ancak uzmanlar, büyük veri kümeleri üzerinde eğitilen sohbet robotlarının genellikle matematiksel hesaplamalarda zorlandığını belirtiyor. 

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