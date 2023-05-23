Bill Gates'ten gelecekle ilgili 3 öngörü

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, gelecekte muhtemelen insanlar için belirli görevleri yerine getirebilecek kişisel bir dijital asistan yaratabilen şirketin yapay zeka alanındaki en güçlü şirket olacağına inanıyor.

1 1-YAPAY ZEKA GOOGLE GİBİ ŞİRKETLERİ BİTİREBİLİR Milyarder iş insanına göre bu teknoloji o kadar etkili olacak ki kullanıcı davranışlarını kökten değiştirebilir. Gates, "Kişisel asistanı kim kazanırsa kazansın, bu büyük bir şey, çünkü bir daha asla bir arama motoruna gitmeyeceksiniz, asla Amazon'a gitmeyeceksinir" diyor. Gates, San Francisco'da Goldman Sachs ve SV Angel tarafından düzenlenen yapay zeka konulu bir etkinlikte yaptığı konuşmada, henüz geliştirilmemiş olan bu yapay zeka asistanının bir kişinin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını anlayabileceğini ve "okumaya vaktiniz olmayan şeyleri öğrenmenize" yardımcı olacağını söylüyor.

2 BİR TEKNOLOJİ DEVİ DE BAŞARILI OLABİLİR BİR STARTUP DA Gates'e göre gelecekteki bu yapay zeka yarışının galibinin bir startup ya da teknoloji devi olma ihtimalinin yüzde 50-50. Bu konuda Microsof'ta atıfta bulunan Gates ayrıca Eski DeepMind yöneticisi Mustafa Suleyman tarafından kurulan Inflection.AI'ye değinerek "Inflection da dahil olmak üzere birkaç girişimden etkilendim" dedi.

3 BİRAZ ZAMAN ALACAK Gates, geleceğin bu güçlü dijital asistanını herkesin kullanımı için biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyor ve "O zamana kadar şirketler OpenAI'nin popüler ChatGPT'sine benzer yapay zeka teknolojilerini kendi ürünlerine adapte etmeye devam edecekler" diyor.

4 2-BEYAZ VE MAVİ YAKALILAR Gates ayrıca, ilgi çekici metinler üretebilen yapay zeka teknolojilerinin yükselişinin beyaz yakalı çalışanları etkileyeceğini düşünüyor. Gates, ileride şirketler için insan çalışanlardan daha ucuza gelecek olan insansı robotların mavi yakalı çalışanları büyük ölçüde etkileyeceğine inandığını da sözlerine ekledi.