Gates ayrıca Washington Medina’daki mülkü Xanadu 2.0 için de çok para harcadı. İnşa etmek yedi yıl ve 63 milyon dolar aldı.

Evinin değeri bugün yaklaşık 125 milyon dolar. Kamuya açık dosyalara göre 2017 yılında emlak vergisi olarak 1.041.292.55 dolar ödedi. Evin etrafında yaklaşık 80.000 dolar değerinde bilgisayar ekranı var. Duvarlarında Gates’in 1988’de satın aldığı Winslow Homer tablosu gibi tablolar da bulunuyor.

Gates, 1994’te açık artırmada 30 milyon dolara satın aldığı 16. yüzyıldan kalma bir Leonardo da Vinci el yazmasına da ev sahipliği yapan 2100 metrekarelik kütüphaneye sahip. Gates’in evinde 20 kişilik bir ev sinema sistemi, altı mutfak, 24 banyoya ve 23 araçlık çeşitli garajlar bulunuyor.