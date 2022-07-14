Microsoft kurucusu Bill Gates, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bir gün tüm servetini kendisi ve eski eşine ait hayır kurumu olan Bill ve Melinda Gates Vakfı’na bağışlamayı planladığını söyledi.
Gates, pandeminin, Ukrayna’daki savaşın ve diğer faktörlerin neden olduğu aksiliklere atıfta bulunarak, harcamaları 2026 yılına kadar yılda 9 milyar dolara çıkarmak için bu ay vakfın bağışına 20 milyar dolar aktardığını duyurdu. Gates, gelecekte tüm servetini vakfa vermeyi planladığını belirterek, “Sonunda dünyanın en zengin insanları listesinden çıkacağım” dedi.
Forbes’un milyarderler endeksine göre 4. sırada yer alan Bill Gates’in net servet değeri 122 milyar dolar değerinde.
Listeye göre şu an 100 milyar dolar üstü serveti bulunan 5 kişi bulunuyor: Elon Musk, Bernard Arnault ve Ailesi, Jeff Bezos, Gates ve Gautam Adani.
Insider’ın Gates’in servetinde yer alan bazı mülklere ilişkin şu bilgileri paylaşıyor:
Gates, çeşitli hisse senetlerine; varlıklara yatırım yaptı ve Breakthrough Energy adlı 1 milyar dolarlık bir yatırım fonunun yanı sıra benzer yatırımları var.
Gates, devasa servetine rağmen, milyarder olduğunda bir harcama çılgınlığına gitmediğini söylemişti.
Ama zamanla, özel bir uçak gibi, bazı şeylere düşkün olduğunu söyledi. Gates’in 40 milyon dolara mal olan ve 19 kişi kapasiteli Bombardier BD-700 Global Express’e sahip olduğu bildiriliyor.
Gates ayrıca Washington Medina’daki mülkü Xanadu 2.0 için de çok para harcadı. İnşa etmek yedi yıl ve 63 milyon dolar aldı.
Evinin değeri bugün yaklaşık 125 milyon dolar. Kamuya açık dosyalara göre 2017 yılında emlak vergisi olarak 1.041.292.55 dolar ödedi. Evin etrafında yaklaşık 80.000 dolar değerinde bilgisayar ekranı var. Duvarlarında Gates’in 1988’de satın aldığı Winslow Homer tablosu gibi tablolar da bulunuyor.
Gates, 1994’te açık artırmada 30 milyon dolara satın aldığı 16. yüzyıldan kalma bir Leonardo da Vinci el yazmasına da ev sahipliği yapan 2100 metrekarelik kütüphaneye sahip. Gates’in evinde 20 kişilik bir ev sinema sistemi, altı mutfak, 24 banyoya ve 23 araçlık çeşitli garajlar bulunuyor.
Gates ayrıca bir araba koleksiyoncusu. Araba koleksiyonunda ayrıca bir Porsche 959 da yer alıyor.
Gates’in Washington’daki evinin dışında Wellington, Florida’da 12.864 metrekarelik bir malikaneye sahip 4.5 dönümlük bir tatil çiftliği var.
Gates’in Kaliforniya’da, 18 milyon dolara satın aldığı bir at çiftliği de var. Burada bir yarış pisti, meyve bahçesi ve beş ahır bulunuyor.
2020’de Del Mar’da okyanus kıyısındaki bir eve 43 milyon dolar yatırdı. Evin altı yatak odası, 10 kişilik jakuzi ve yüzme havuzu bulunuyor. Gates’in ayrıca 2009 yılında 8,9 milyon dolara listelenen 492 dönümlük bir Wyoming çiftliği satın aldığı bildirildi.
OTELLER
Ancak Gates’in emlak portföyü bununla sınırlı değil. Kişisel yatırım şirketi Cascade aracılığıyla Massachusetts’teki Charles Hotel’in kısmi mülkiyeti de dahil olmak üzere çok sayıda yatırım yaptı. Cascade aracılığıyla, Atlanta ve Houston’daki oteller de dahil olmak üzere Four Season Holdings’in otel zincirinin neredeyse yarısının sahibi olduğu bildiriliyor. Gates, Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal ile %95 hisseye sahip. 2013’te Gates ve birkaç isimsiz alıcı, San Francisco’daki Ritz-Carlton için 161 milyon dolar ödedi. 2014 itibariyle, 200 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.
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