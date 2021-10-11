Microsoft kurucusu Bill Gates’in uzun yıllar devam eden ABD’nin en zengin veya ikinci en zengin olma serisi sona erdi. Bu durumda kısmen boşanmasına bağlı hisse transferinin de etkisi var.

Bill Gates, 1991’den bu yana ilk kez her yıl ABD’deki en zengin insanları sıralayan The Forbes 400’de 1. veya 2. sırada değil.

Gates’in serveti bir yıl öncesine göre 23 milyar dolar artarak tahmini 134 dolara yükseldi. Ancak bu rakam Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO’su Elon Musk’ı yakalamaya yeterli olmadı.

Forbes’un ABD’nin en zenginlerini gösteren 400 kişilik listesinde (3 Eylül görünümü alınarak) Gates 4. numarada yer aldı.

Gates’in geçen yıl 2 numaradan düşmesinin tek nedeni borsa değil. Gates’in bazı hisseleri Mayıs ayında boşandıklarını açıkladıktan sonra eski eşi Melinda French Gates’e gitti.

Gates’in servetinin neredeyse dörtte biri Forbes’un bu yılki Forbes 400 listesi için servetin anlık görüntüsünü aldığı 3 Eylül itibariyle, Microsoft’taki hissesinden geliyor.

EN GENÇ MİLYARDER OLMUŞTU

Gates’in serveti, Microsoft’un halka açıldığı 1986 yılından çok daha farklı görünüyor. Gates, o sırada Microsoft’un hisselerinin %45’ine sahipti ve 315 milyon dolar değerindeydi. Ertesi yıl, Microsoft’un yükselen hisse senedi fiyatı, onu 31 yaşında 1,25 milyar dolarlık servetle dünyanın en genç milyarderi yaptı.

Microsoft, 1990’da ilk kez 1 milyar doları aştı ve o dönem için en büyük bilgisayar yazılımı tedarikçisi oldu. 1991’de Gates, Forbes 400’de 2 numaraya sıçradı (önceki yıl 16. sıradaydı). Ertesi yıl, 1992’de 6,3 milyar dolarlık servetle Amerika’nın en zengin insanı oldu.

Gates vakfına önemli bağışlar yapmaya devam etmesine rağmen, 2017 yılına kadar Amerika’nın en zengin insanı olarak kaldı. (Warren Buffett, 2008 baharında kısa bir süre daha zengindi , ancak o yıl Forbes 400 listesi yayınlandığında, Gates yerini geri almıştı.) 1994’ten 2020’ye kadar Bill ve Melinda Gates, Gates Vakfı’na 36,8 milyar dolar bağışladı.

Gates, Bezos’un onu ilk kez geçtiği 2018’de 2. sıraya düştü. Gates, Tesla’nın şaşırtıcı borsa ralli sayesinde yine bir sıra kaybetti. Ağustos ayında Gates, büyük ölçüde Melinda’ya yaptığı hisse transferleri nedeniyle ilk kez Zuckerberg’in altına düştü .

Ancak milyarder sıralaması değişken. Çünkü listenin yayınlanmasının ardından Facebook’un hisse senetlerindeki düşüş nedeniyle Zuckerberg’in de servetinde erime var.