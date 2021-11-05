Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, biyoterörizm saldırılarının yakın gelecekte çok can yakabileceğini ve buna karşı şimdiden önlem alması gerektiğini söyledi.

Bill Gates, hükümetlerin araştırma ve geliştirmeye milyarlarca dolar yatırım yaparak gelecekteki pandemilere ve çiçek hastalığı temelli biyolojik terör saldırılarına hazırlanmaları gerektiği konusunda uyardı. Microsoft’un kurucusu, Sağlık Seçimi Komitesi başkanı Jeremy Hunt ile Politika Değişimi görüşmesi sırasında bu uyarıyı yaptı. Gates ayrıca, milyar dolarlık yeni bir Dünya Sağlık Örgütü Pandemi Görev Gücü’nün kurulması için de çağrıda bulundu.

Bu tip bir çalışmanın pahalı olabileceğini, ancak grip ve soğuk algınlığının ortadan kaldırılması gibi başka yeniliklere de yol açabileceğini kaydeden Gates, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin, araştırmayı finanse etmek için “on milyarlarca” harcaması gerektiğine dikkat çekti. Gates, “Beş yıl içinde ‘Bir sonraki salgına hazırız’ adlı bir kitap yazabileceğimi umuyorum. Ancak Ar-Ge çalışmalarının on milyarlarca dolar gerektireceğini de biliyorum. ABD ve İngiltere bunun bir parçası olmalı. DSÖ düzeyinde, benim “mikrop oyunları” dediğim şeyi yapan bir pandemik Görev Gücü için yılda yaklaşık bir milyar dolar gerekecek.” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında “mikrop oyunları”nın havaalanlarına yönelik çiçek hastalığı saldırıları gibi biyoterörizm eylemlerine hazırlanmayı içerebileceğini öne süren Gates, “Ya bir biyoterörist 10 havaalanına çiçek hastalığı getirdiyse? Dünya buna nasıl tepki verirdi? Bugün yaşadıklarımızdan çok daha kötü olabilecek doğal kaynaklı salgınlar ve biyoterörizm kaynaklı salgınlar var.” dedi.

Hayırsever olarak çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekleyen Bill Gates, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“İklim mesajı ve yoksulların hastalıklarına karşı devam eden mücadele ile birlikte, pandemi hazırlığı hakkında daha çok şey konuşacağım. Ve sözlerim bence verimli bir zemin bulacak çünkü bilirsiniz, trilyonlarca dolar ve milyonlarca hayat kaybettik. Ve vatandaşlar hükümetlerinden bunun bir daha olmasına izin vermemelerini bekliyor.