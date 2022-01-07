Volkswagen, Detroit otomobil fuarında ID Buzz konseptini ilk kez ortaya çıkarmasından yaklaşık beş yıl sonra sevilen aracın üretime hazır bir versiyonunu da sergilemeye hazır. VW CEO’su Herbert Diess, ikonik Microbus’ün elektrikli versiyonu için “efsane geri dönüyor” tweetini attı ve tanıtım için 9 Mart 2022 tarihini işaret etti.

The legend returns on 03/09/22! pic.twitter.com/Q4hFyCN5mr — Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 6, 2022

Microbus özellikle 1950 ve 80’li yıllar arasında hayli popülerdi. VW, ilk tanıtım sonrası olumlu geri dönüşlerle birlikte elektrikli Microbüs için yeşil ışık yaktı. Aracın 2023’te yılında yollarda olacağı tahmin ediliyor.

The Verge’ün haberine göre araç, şirketin 1950 ve 1980 yılları arasında Kuzey Amerika’da sattığı ikonik araca bir saygı duruşu niteliğinde. Konseptin üretim versiyonunun, tüm bataryalar zeminin altına monte edileceği için küt yüzlü orijinalden çok az sapma göstermesi bekleniyor.

VW, otonom Microbus’ten 2025’te Almanya’da piyasaya sürmeyi planladığı taksi ve teslimat operasyonunda da yararlanacak.

VW’nin daha sevimsiz bulunan ID Buzz adıyla devam etmeyi planlayıp planlamadığı henüz bilinmiyor.