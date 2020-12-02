Türkiye’nin popüler internet televizyonu BluTV, pandemi kısıtlamaları nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu içeriklerin ücretsiz olarak izlenebileceğini duyurdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde cuma akşamı saat 21:00’den pazartesi sabahı 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

BluTV ise hafta sonu içeriklerin ücretsiz izlenebileceğini duyurdu.

BluTV Twitter hesabından dün akşam paylaşılan mesajda “Yasaklar az önce başladı? Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle” denildi.