BluTV, Orta Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya’da 1 milyardan fazla izleyicisi olan Türk dizilerini ve filmlerini dünyaya tek bir çatı altında ulaştırma hedefiyle daha geniş bir coğrafyaya hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye dışında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da da Arapça olarak faaliyet gösteren BluTV, Nisan itibarıyla telekom operatörleriyle yaptığı stratejik ortaklık neticesinde Irak, Azerbaycan ve Katar’daki izleyicilerle de buluşmaya hazırlanıyor.

ÜÇ ÜLKE, ÜÇ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Korona pandemisi nedeniyle herkesin evden çalıştığı böyle zor bir dönemde üç farklı ülkede üç farklı stratejik işbirliği hayata geçirildi. Irak’ın en önde gelen telekom operatörü Zain ile iş birliği yapan BluTV, Irak’ı zengin içerikleriyle tanıştıracak. Zain aboneleri BluTV’ye mobil ödemeyle üye olabileceği gibi, internet paketlerine dahil şekilde de satın alabilecek. BluTV, Nisan ayındaki ikinci iş birliğini Azerbaycan’ın GSM operatörlerinden Azercell ile yaptı. Azercell müşterileri artık mobil ödemeyle BluTV’ye üye olabilecek, ayrıca Azercell BluTV üyelikleri için özel kampanyalar da düzenleyecek. Nisan ayında son olarak Vodafone Katar entegrasyonunu tamamlayan BluTV, Ramazan öncesi kampanya ile Vodafone Katar’ın eğlence platformu üzerinden aboneleriyle buluşacak.

HEDEFTE LATİN AMERİKA ÜLKELERİ VAR

2018 yılında BluTV Arabic ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yurtdışında hizmet vermeye başladıklarını söyleyen BluTV Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alpay Güler, “Ortadoğu’daki ilk stratejik ortaklığımızı Saudi Telecom ile yaptık. Ardından Orange, Vodafone, Ooredoo gibi bölgenin önde gelen operatörleriyle entegrasyonlarımızı tamamlayarak en ünlü Türk dizileri, filmleri ve BluTV’nin orijinal yapımlarını hem Arapça dublajlı hem de altyazılı olarak sunmaya başladık. Bu yıl ise Azerbaycan, Irak ve Katarlı izleyicilere de ulaşmak için iş birliği anlaşmalarımızı tamamladık. Şimdiki hedefimiz ise Türk dizilerinin büyük rağbet gördüğü İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkeleri ve Türkçe, Urdu, Hintçe konuşulan Asya bölgelerindeki kullanıcılara ulaşmak” diye konuştu.