Bosphorist’ten 12 milyon dolarlık yatırım
Perakende analitiği alanında çalışan yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, İstanbul Portföy ve BUBA Ventures’ın girişim sermayesi fonu Bosphorist Venture Capital’den ilk yatırımını aldı.
12 milyon dolarlıklık değerleme üzerinden gerçekleşen Pre-Serie A Yatırım Turu, yılın son ve en önemli teknoloji yatırımlarından biri oldu.
Türkiye’nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden biri olan fonun yatırımıyla birlikte REM People, küresel etkinliğini artırmayı hedefliyor. REM People’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Peker, “Şirketimiz hedefi Orta ve Batı Avrupa ve Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki gücünü artırırken iki yıl içinde MENA Bölgesi’nde lider olmak” diyor.
2015 yılında perakende ve teknoloji tecrübesine sahip tekno-girişimciler tarafından kurulan ve şimdiye kadar kendi kaynaklarıyla büyüyerek global oyunculardan biri olan REM People, İstanbul ve Dubai ofislerinde faaliyet gösteriyor.
Türk girişim ekosisteminin en hızlı büyüyen girişimlerinden REM People, son üç yılda 40 kat büyüdü. REM People’ın 4 milyon dolarlık cirosunun yüzde 35’inden fazlası teknoloji ihracatından geliyor.
REM People, aralarında Canon, Danone Nutricia, Huawei, Kellogg’s, Microsoft, Mondelez, Nestle, P&G, PepsiCo, Red Bull ve Unilever gibi dünya devlerinin de aralarında olduğu onlarca markaya 43 ülkede hizmet veriyor.
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