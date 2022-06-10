Boyner online alışverişte ezberleri bozacak yeni bir uygulama hayata geçirdi. Boyner uygulaması içinde yer alan Boyner Now hizmeti ile 600’ü aşkın marka, yüzbinlerce ürün yelpazesi sadece 90 dakikada müşterilere teslim ediliyor. Boyner Now’ın internet gelirlerini iki kat artırması hedefleniyor.

Dijitalleşme alanında son dönemlerde yaptığı atılımlarla dikkat çeken Boyner, uygulamaya geçirdiği yeni hizmeti Boyner Now’la sektörde farklılaşmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 200 kişilik bir ekibin, dokuz aylık çalışması sonucu hayata geçirdiği uygulama, online alışverişte müşteri deneyimini bir adım öteye taşıyor.

Boyner Now sekmesinden giriş yapan kullanıcılar, seçtikleri ürünleri alternatif beden ya da renkleriyle hiçbir ücret ödemeden sipariş ediyor, 90 dakika gibi kısa bir sürede ürünleri kapısında teslim alıyor ve ürünleri denedikten sonra iade ya da değişim işlemlerini yine rahatça Boyner mağazalarından veya randevulu iade ile kapılarından yapabiliyor.

YÜZDE 35 KAPSAMA ALANINDA

Boyner Now’ın devrim niteliğinde bir yenilik olduğunu vurgulayan Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, “Müşterilerimizi dinledik, online alışverişin bütün acı veren noktalarını topladık. Şu anda ülkemizin yüzde 35’i Boyner Now’ın kapsama alanında, yaz sonuna kadar bu kapsama alanını yüzde 70 oranlarına ulaştırmak ve iki yıl içerisinde, Türkiye’nin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Bu proje için yaklaşık 1000 kişiye ek istihdam yaratıldı. Bu projenin internet gelirlerinde iki kat artış yaratması ve yüzde 60’a yakın yeni müşteri getirmesi bekleniyor.

Boyner Now için 200 kişilik bir ekip dokuz aydır çalışıyor. Şu anda 13 ilde hizmet veren uygulama kısa sürede 36 ile ulaşacak. Boyner Grup IT’den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Omni-Channel Genel Müdürü Cengiz Gürer ise şunları aktardı: “Büyük şehirlerde şehir merkezlerinin büyük kısmını kapsıyor. Müşterilerimiz, haftanın yedi günü hizmet alıyor ve haziran ayı boyunca gece 23:00’e kadar teslimat gerçekleşiyor. 90 dakika içinde teslimat kendileri için uygun olmayan müşterilerimiz ise, randevulu teslimat seçeneği ile teslimat zamanını kendileri belirleyebilecekler” dedi.

MAĞAZACILIKTA BÜYÜME SÜRECEK

Uygulamayla müşteri deneyimini bir üst noktaya taşıdıklarını belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan “Bugün 37 ilde, 95 mağazamız, 10 kategori ve 600’den fazla markamızla sadece ürün değil, deneyim ve mutluluk sunmak için çalışıyoruz. Son yıllarda, gelişen teknolojiyle birlikte değişen ve dönüşen müşteri beklentileri, perakendede deneyime daha da fazla yön veriyor.” dedi. Boyner’in mağazalaşma atağı da sürüyor. Şirketin bugün 37 ilde, 95 mağazası var. Önümüzdeki iki yılda bu rakamın 200’e çıkartılması hedefliyor.

“KRİZLERİN ARASINDA SÖRF YAPARAK GEÇMELİYİZ”

Pandeminin ardından Ukrayna savaşı, dünyada faiz artışları, tedarik zinciri krizleri gibi pek sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Cem Boyner, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ekonomi nereye giderse gitsin biz hizmet ve icat çıkartarak kendi yolumuza gitmek istiyoruz. Bizim sörf yaparak bu süreçlerden geçmemiz lazım. Türkiye’deki şirketler buna çok rahatlıkla adapte olabiliyor. Becerikli bir ticaret erbabımız var.”