Yıldız Ventures çatısı altında Türkiye’nin tamamen online hizmet veren ilk süpermarketi olan İsteGelsin, yüzlerce marka ve binlerce çeşit ürünü 365 gün indirimlerle kullanıcılarına sunuyor. Şirket, geliştirilen uygulaması ile birlikte yeni indirim modelini, yeni logosunu ve yeni çıkan reklam filmlerini tanıttı.

Dünyada ilk kez İsteGelsin’in hayata geçirdiği yeni indirim modelinde satışa sunulan her üründe o ürüne özel turuncu ve yeşil olmak üzere iki farklı sepet indirimi görüntüleniyor. Turuncu renk kodu 250 TL ve üzeri, yeşil renk kodu ise 500 TL ve üzeri alışverişleri temsil ediyor. Böylelikle müşteriler, sepetlerine eklemek istedikleri ürünleri ne kadar indirimle alabildiklerini görebiliyorlar. Seçtikleri ürünlerin turuncu ve yeşil sepet alt limitiyle ulaştığı tutarlar, ürünleri sepete eklemelerine gerek kalmadan ürünün altında görünüyor ve müşteriler daha iyi bir kıyaslama yaparak daha fazla tasarruf sağlıyor.

“PANDEMİDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ”

İsteGelsin olarak üçüncü yıllarını geride bıraktıklarını belirten İsteGelsin CEO’su Dehşan Ertürk, “Yapılan araştırmalar ve bizim sahadaki tecrübelerimiz müşterilerin artık daha fazla tasarruf eğiliminde olduğunu somut biçimde ortaya koyuyor. İsteGelsin olarak kurulduğumuz günden bu yana ana odağımıza indirimi koyduk ve yılın 365 günü müşterilerimize çok cazip indirimler sunduk. Ancak bunu yeterli görmeyerek daha fazla indirim sunmak için kendi ezberimizin yanı sıra sektörün ve rekabetin de ezberini bozacak değişimlere yöneldik. Bugün lansmanını yaptığımız geliştirilmiş İsteGelsin uygulaması ve indirim modelimiz ile dünyada bir ilke imza atıyor, online süpermarket kategorisinde yeni bir dönem başlatıyoruz” diye anlatıyor.

2022 yılından 2023 yılında kadar üç kat büyüdüklerini belirten Ertürk, “Pandemiden çok daha iyi durumdayız. Arabalarla teslimat yapıyoruz. Türkiye’de araçlarımızla gidemediğimiz yerlere de kargo ile gidiyoruz. Yüksek büyüme hızını daha da büyütecek bir pazar var. 2023 yılında satışlarımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ulaşacağımızı düşünüyoruz” diye ekliyor.

YENİ LOGO, YENİ REKLAM FİLMİ

Geliştirilmiş uygulama ve yeni indirim modeli ile logosunu da değiştiren İsteGelsin, yeni logosunda internet ikonunu çağrıştıran yuvarlak dünya ile online süpermarket olduğunun altını çizerken, kişiselleştirmeyi ise “parmak izi” metaforuyla anlatıyor. Mevcuttaki kırmızı ve beyaz renklerin yanına yeşili de dahil ederek meyve ve sebze kategorisindeki kalite ve tazeliğe vurgu yapıyor. Daha dinamik, dijital ve hareketli bir görünüme kavuşan logoyla birlikte yeni indirim modelinin anlatıldığı reklam filmlerinde markanın reklam yüzü Seda Bakan ile devam ediliyor. Geliştirilmiş İsteGelsin uygulaması ile turuncu ve yeşil sepetlerde sunulan indirimler, 3 yeni reklam filminde anlatılıyor.

EN ÇOK SİPARİŞ VERİLEN ÜÇ ÜRÜN

İsteGelsin müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarına bakıldığında verilen siparişlerin yarısını “taze” kategoriler oluşturuyor. En çok sipariş alınan ürün kategorilerinde ilk 3’te sebze, meyve ve çikolata yer alıyor. Bu durum İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm şehirlerde benzerlik gösterirken İzmir’de meyve yerine makarna ilk 3 arasında görülüyor.

Ürün ve kategori sonrasında sipariş verilen ilçelere bakıldığında, en çok sipariş veren ilçe Ankara’nın Çankaya ilçesiyken, İstanbul’da Kadıköy ve Ümraniye olarak gözlemlendi. En sık dağıtım yapan depolar ise Kurtköy, Yenibosna ve Beylikdüzü (İstanbul).

İsteGelsin müşterilerinin yaklaşık yüzde 53’ü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluşturuyor. Bugüne kadarki en yüksek fiyatlı sipariş sepet tutarı 22 bin TL olarak gerçekleşirken en yüksek ürün adedi bulunan sepette ise 661 ürün yer aldı.