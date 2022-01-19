Better.com kurucusu ve CEO Vishal Garg, üç dakikalık bir zoom toplantısında 900 çalışanı işten çıkartmış, dünya genelinde büyük tepkilere yol açmıştı. 10 Aralık’tan beri izinli olan Garg, CEO olarak görevine geri dönüyor.

New York Times, Salı günkü şirket içi iç nota atıfta bulunarak, şirketin o zamandan beri “kapsamlı, bağımsız” bir inceleme yürüttüğünü ve yeni bir yönetim kurulu başkanı, insan kaynakları sorumlusu ile şirketin yönetim kademesinin genişletileceği belirtildi.

Ayrıca, “saygılı bir iş yeri” oluşturmaya yönelik bir eğitim programı ve doğrudan yönetim kuruluna rapor veren yeni bir etik ve uyum komitesi de duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

New York merkezli online mortgage kredisi veren şirket better.com’un CEO’su Garg, 900 kişiyi 3 dakikalık bir Zoom toplantısı ile işten çıkartmıştı. Şirketin yaklaşık yüzde 15’inin işten çıkarıldığı haberini son dakikada planlanan ve üç dakika süren toplantıda soğukkanlılıkla duyuran CEO Vishal Garg, “Bu aramayı aldıysanız işten çıkartılacak şanssız grubun bir parçasısınız. Bu işyerindeki görevinize şu andan itibaren son verilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.