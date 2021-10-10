Kurum içi esenlik platformu olan Wellbees ile çalışanlar esenlik ile ilgili ihtiyaç duydukları desteğe tek bir platformdan ulaşabiliyor.

Teknolojinin Liderleri Eylül 2021 tarihli sayıdan

Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, “Özellikle yapay zeka alanında hem çalışan hem işverene farklı datalarla esenliklerini güçlendirebilmeleri için öneriler sunan bir yazılım devine dönüşmek için çalışıyoruz” diyor.

Kurum içi bir esenlik platformu olan B2B SaaS tabanlı Wellbees, mobil uygulaması üzerinden davranış değişimini tetikleyecek hizmetleri ile çalışanların daha iyi yaşamasını sağlıyor;

İnsan Kaynakları’na ise bu tür servisleri tek platform üzerinden sunarak departmana zaman ve bütçe tasarrufu sağlıyor.

Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu ile şirketin teknoloji yatırım ve planlarını konuştuk.

Sağladığınız teknoloji çözüm ve hizmetleri şirketlere neler sağlıyor?

Wellbees, çalışanların iyi yaşaması için esenlik kavramını tüm başlıklarda ele alarak, şirketlerin çalışanlarının hayatlarına pozitif dönüşümlere vesile olarak dokunabilmesini sağlıyor. İnsan Kaynakları profesyonelleri, esenlik ile ilgili ihtiyaç duydukları desteğe tek bir platformdan ulaşabildikleri için bu departmana harcanan zaman ve bütçede yaklaşık yüzde 80 tasarruf sağlanıyor.

Uzmanlarla bire bir çevrim içi görüşmeler, etkinlikler, yarışmalar, içerikler, programlar, kulüpler, webinar’lar ve WellMarket sunduğumuz hizmetlerden yalnızca bazıları. Çalışan esenliğine bütüncül olarak yaklaşıp, geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde tüm bu hizmetleri mobil uygulamamız üzerinden sağlamamızın çok olumlu yansımalarını alıyoruz.

Pandemi sürecinde teknolojinin iş süreçlerinde kullanımı arttı. Bunun size yansımaları nasıl oldu?

İnsan Kaynakları son yıllarda, özellikle de pandeminin etkileri ile şirket içinde stratejik bir departmana evrildi. Bu da fonksiyonlarının dijitalleşmesını hızlandırdı.

Pandemi ile birlikte çalışanların yüzde 70’inin hibrit çalışma modeli istemesi de bu dijitalleşmenin bir diğer sebebi. Bu durumda İK’nın uzaktan çalışılan günlerde de çevrim içi ve yüzde 100 bir dokunuş sunması, çalışanların şirkete bağlılığını artırmak, dijital bir ortamda bile çalışanların sosyalleşmelerini sağlamak ve şirketle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına büyük önem taşıyor.

Dolayısıyla içinde bulunduğumuz sektöre, İnsan Kaynakları teknolojileri alanına yapılan yatırımlar oldukça yüksek düzeyde arttı. Dolayısıyla müşteri sayımızda ve faaliyetlerimize olan talepte artışlar yaşadık. Bu talebin önümüzdeki dönemde çok daha artacağını da öngörüyoruz.

2022 hedef ve planlarınız neler?

Bu yıl ekim ayında üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz LOOP Summit etkinliğimiz çok iyi konuşmacılarla İK profesyonellerini buluşturacak. Çalışan deneyimini esenlik merceğinden ele alacağımız etkinliğimizde Muhtar Kent, Giovanni Guidetti, Sesil Pir, Jane Mcgonigal gibi dünyaca ünlü konuşmacılar var. Zirveye ücretsiz kayıt olmak için loopsummit.com’a bakılabilir.

“TEKNOLOJİ İŞİMİZİN EN ÖNEMLİ PARÇASI”

Teknoloji yatırımları bizim işimizin merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla bu alandaki yatırımlarımızı her yıl belli bir bütçe ayırdığımız bir kalem olarak değil işimizin en önemli parçalarından biri olarak görüyoruz. Teknoloji alanındaki çalışmalarımızı 15 kişilik yazılım kadromuz ile şekillendiriyoruz.

Yatırım turumuz sonrasında da özellikle yapay zeka alanında hem çalışan hem işverene farklı datalarla esenliklerini güçlendirebilmeleri için öneriler sunan bir yazılım devine dönüşmek için çalışıyoruz.