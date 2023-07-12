ARA
Bist 100
6389,55
0,42%
Bist 100
Dolar/TL
26,1472
0,1132%
Dolar/TL
Euro/TL
29,0151
0,9129%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1097
0,8007%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1644,68
1,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı

Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı

Hindistan'da bir CEO, şirketindeki destek personelinin yüzde 90’ını işten çıkararak yerlerine yapay zeka sohbet robotları çalıştırdığını söylemesinin ardından eleştiriye uğradı.

12 Temmuz 2023 | 14:32
Son Güncellenme: 12 Temmuz 2023 | 16:06
0
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı

Dukaan’ın kurucusu Suumit Shah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sohbet robotlarının müşteri taleplerine ilk yanıt verme ve çözüm sunma sürelerini önemli ölçüde iyileştirdiğini söyledi. Bu tweet sosyal medyada büyük bir tepki çekti.  Shah'ın, personeli işten çıkartma kararını bir pazarlama ve başarı hikayesi gibi sunduğu yorumları yapıldı, tepki mesajları geldi. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Shah’ın açıklaması, yapay zekanın özellikle hizmet sektöründe insanların işlerini elinden aldığı yönündeki tartışmaların büyüdüğü bir dönemde geldi. Bir milyondan fazla görüntülenen tweet serisinde Shah, şirketinin sohbet robotu kullanma kararıyla ilgili konuştu.

Shah, personelini işten çıkarmanın “zorlu” ama “gerekli” olduğunu savundu: “Ekonominin durumu düşünüldüğünde, start up firmalar kârlılığı tercih ediyor ve biz de öyle yapıyoruz."

Shah ayrıca müşteri destek biriminin firması için uzun süredir bir zorluk olduğunu ve bu durumu düzeltmeye çalıştığını da ekledi.

Shah, sohbet robotunu ve yapay zeka platformunu, firmanın her bir müşterisinin yapay zeka asistanı olması için nasıl kısa bir sürede oluşturduklarından bahsetti, robotun her tür talebe hızlı ve doğru yanıtlar verdiğini de vurguladı.

Shah, şirketinin başka pozisyonlarına personel aldığını da anlattı.

'Kalpsiz karar'

Ancak birçok kullanıcı Shah’ın tweetlerini eleştirdi ve CEO’yu “kalpsiz” bir kararla personelinin hayatını zorlaştırmakla suçladı.

Bir kullanıcı “Beklediğim gibi, işten çıkartılan yüzde 90'lık personelin kimler olduğundan bahsetmiyor. Onlara nasıl bir yardım verildi?” diye sordu.

Bir başka kullanıcı da “Belki işletme için doğru karar ama bunu kutlamaya yönelik bir pazarlama tweetlerine dönüştürmek yanlış.” dedi.

Shah ise bir tweete yanıt olarak “beklendiği gibi bazıları başkalarının yerine alınmış” dedi ve işten çıkartılanlara yapılan yardımları Linkedln’de açıklayacağını belirtti.

Son yıllarda ChatGPT gibi yapay zeka araçları daha erişilir oldu. Bazı şirket ve kurumların üretkenliği artırıp, maliyetleri kısmak için bu araçları kullandığı haberleri geliyor. Bu da çalışanlarda, işlerini teknolojiye kaptıracakları korkusu oluşturdu.

Mart ayında Goldman Sahcs’ın yayımladığı raporda, yapay zekanın 300 milyon tam zamanlı pozisyonun yerini alabileceği belirtilmişti.

Hindistan’da da bazı şirketlerin yapay zeka ürünleri geliştirmesi, istihdam kaybı kaygısı yarattı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1644,43 1,34%
  • ALTIN ONS 1956,17 1,24%
  • BIST 100 6383,15 0,32%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1472 0,1133%
  • EURO/TURK LIRASI 29,0194 0,9276%
  • EURO/USD 1,1094 0,7712%
  • INGILIZ STERLINI 1,29942 0,48098%
  • JAPON YENI 139,001 -0,982%
  • KANADA DOLARI 1,31843 -0,36425%
  • RUS RUBLESI 90,65 0,4421%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
Bakan Şimşek'ten TCMB rezerv artışı açıklaması
GERİ
İLERİ
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL