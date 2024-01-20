Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle başlamıştı. Falcon 9 roketi, Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünü belirli bir yüksekliğe çıkardıktan sonra kapsülden ayrıldı ve geri dönmüştü. Alper Gezeravcı ve beraberindekileri taşıyan 8.1 metrelik Dragon kapsülü şimdi Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'e yolculuk yapıyor. Uzay İstasyonuna kenetlenme bugün yaşanacak. Peki, bu tarihi an canlı olarak nasıl izlenir? İşte detaylar:

KENETLENME SAAT KAÇTA, NASIL İZLENİR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.



ANADOLU AJANSI CANLI YAYIN YAPIYOR

Anadolu Ajansı simultane tercümeyle kenetlenmeye ilişkin canlı yayın yapıyor.

DRAGON KAPSÜLÜNÜN GİDİŞ ROTASI (SİMÜLASYON)

Öte yandan Dragon kapsülünün şu an nerede olduğunu https://www.spacex.com/follow-dragon adresinden görebilirsiniz. Space X'in daha önce paylaştığı videoda (aşağıdaki video)ise Dragon kapsülünün uzay istasyonuna uçuş profili görülüyor.