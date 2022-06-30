Yapay zekâ şirketi CBOT, Türk mühendislerinin yetkinlikleriyle geliştirdiği teknoloji ve imza attığı sanal asistan projeleri odağında teknoloji ihracatını artırmak üzere çalışmalarını hızlandırıyor.

Sektörüne liderlik eden CBOT, gelecek 5 yıl için 45 milyon dolarlık teknoloji ihracatı hedefini açıkladı. Yurt dışı pazarlarda daha fazla büyümeyi hedefleyen CBOT, Türkiye’deki büyük bankalar, sigorta şirketleri, e-ticaret devleri, bakanlıklar ve holdinglerin yapay zekâ temelli müşteri hizmetleri dönüşümüne destek veriyor.

Şirket, halihazırda ülkemizde ve Avrupa’da sürdürdüğü projelerin yanı sıra orta doğu coğrafyasına da aktif olarak hizmet vermeyi planlıyor.

CBOT CEO’su Mete Aktaş büyüme hedefleri doğrultusunda 5 yıl içerisinde, 3 kıtada toplam 10 ülkeye 45 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini belirtiyor.