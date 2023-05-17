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ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı

ChatGPT'yi geliştiren OpenAi'nin Üst Yöneticisi (CEO) Samuel Harris Altman, yapay zeka robotu ChatGPT ile ilgili, "En büyük korkum, teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimizdir." dedi.

17 Mayıs 2023 | 00:00
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2023 | 00:14
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ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı

ABD Senatosu Yargı alt komitesinde ifade veren Altman, ChatGPT'nin kanuni düzenlemelerle sınırlanmaması durumunda oluşabilecek sorunlarla ilgili, "En büyük korkum, teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimizdir. Bunun birçok farklı şekilde olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Tüm teknolojik devrimlerde olduğu gibi, istihdam üzerinde önemli bir etki olmasını bekliyorum, ancak bu etkinin tam olarak neye benzediğini tahmin etmek çok zor." diyen Altman, ChatGPT teknolojisinin "çok kötü yerlere gidebileceği" öngörüsünü dile getirerek Senatoyu uyardı.

Samuel Harris Altman, ChatGPT'nin artan popülaritesi, yapay zekanın pozitif ve negatif olasılıkları hakkında yaptığı konuşmada, hükümetin bu değişikliklerin yönetilmesini sağlamak için devreye girmesi gerektiğini kabul etti.

DEMOKRASİ VE YAPAY ZEKA

Altman Senatör Josh Hawley'nin ChatGPT teknolojisinin kararsız seçmenler gibi insanları manipüle etmek için kullanılma riskine ilişkin sorusuna Altman, "Bu konuda endişeliyim" yanıtını verdi.

Kongre oturumunda senatörler bir dizi endişelerini dile getirdi ve genel olarak düzenleme yapılması gerektiği fikrini paylaştı. Ancak bunun nasıl olacağına dair kesin bir fikir birliği yok. Senatör Chris Coons, Çin'de geliştirilen yapay zeka modellerinin Çin yanlısı bir "bakış açısını" teşvik edeceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Senatör Hawley ise potansiyel olumsuz etkilerini "İş kaybı, mahremiyet kaybı, kişisel davranışların manipülasyonu, kişisel görüşlerin manipülasyonu ve Amerika'daki seçimlerin istikrarsızlaştırılması" olarak sıraladı.

'YOK ETTİĞİNDEN FAZLA İŞ YARATACAK'

Ancak Altman, yapay zekanın yok ettiğinden daha fazla iş yaratacağına dair iyimserliğini dile getirdi ve ChatGPT'nin "işleri değil, görevleri yapmakta iyi olduğunu" söyledi.

3 saat süren toplantıda, ABD Senatörlerine, yapay zeka teknolojilerinin lisans denetimlerini yapacak bağımsız bir mekanizmanın kurulması tavsiyesinde bulunan Altman bu sayede, tehlikeli yeteneklerinin değerlendirilmesi dahil bir dizi güvenlik standardı oluşturulabileceğini dile getirdi.

Altman, bu şekilde modellerin "kendi kendini kopyalayıp çoğalamayacaklarından ve kendi başlarına hareket edemeyeceklerinden" emin olunabileceğini belirtti.

Komite toplantısına konuşan bazı senatörler de, yapay zeka pazarındaki kurumsal işbirliği hakkında uyarıda bulunarak, az sayıda teknoloji şirketinin bu sektöre hakim olması durumunda karşılaşılacak problemlere işaret etti. (AA)

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