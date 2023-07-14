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ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC), ChatGPT'yi geliştiren OpenAI hakkında, kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

14 Temmuz 2023 | 11:01
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ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a soruşturma

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), OpenAI hakkında soruşturma başlattı.

The Washington Post'un haberine göre, FTC tarafından OpenAI hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.

OpenAI'ın kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarıyla ters düşüp düşmediğini inceleyen FTC, San Francisco merkezli şirketten yapay zeka modelleriyle ilgili risklerin nasıl ele alındığına ilişkin kayıtları talep etti.

Komisyon, OpenAI'dan "gerçek kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı veya aşağılayıcı ifadeler" oluşturan ürünleriyle ilgili alınan tüm şikayetlerin ayrıntılı açıklamalarını sunmasını istedi.

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