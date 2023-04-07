23 yaşındaki Lance Junck, online eğitim sitesi Udemy'de ChatGPT kursu satarak sadece üç ayda 35.000 dolar kazanmış. Junck's, yedi saatlik "ChatGPT Ustalık Sınıfı"na 15.000'den fazla kişiyi çekmiş.

Business Insider'a göre çalışanlar işlerini kolaylaştırmak için OpenAI'nin ChatGPT'sine yöneliyor ve Lance Junck da insanlara nasıl yapılacağını öğreterek on binlerce dolar kazanıyor.

Habere göre Junck, Aralık ayı sonunda online eğitim platformu Udemy'de insanlara ChatGPT kullanmayı öğreten bir çevrimiçi kurs başlattı. Junck, yalnızca üç ay içinde dünyanın dört bir yanından 15.000'den fazla öğrenciyi "ChatGPT Masterclass: A Complete ChatGPT Guide for Beginners"a kaydettirerek şimdiye kadar 34.913 dolar kar elde etti.

Junck geçen Kasım ayında ChatGPT'yi ilk kez kullandığında üretken yetenekleri karşısında "hayran kalmış". Junck, robotu herkes için erişilebilir kılmak istediğini ve çevrimiçi bir kursla insanlara aracın nasıl kullanılacağını öğretme fırsatı gördüğünü söylüyor: "ChatGPT'de inanılmaz bir öğrenme eğrisi var. İnsanların ChatGPT'den biraz korktuklarını düşünüyorum, bu yüzden onu sıcak, heyecan verici ve ulaşılabilir kılmaya çalıştım".

Junck, ChatGPT'yi kendi kendine öğrendiğini itiraf ediyor. Her gün bot üzerinde saatler harcadığını ve botun nasıl yönlendirileceğini daha iyi anlamak için bir romana giriş; belirli yiyecekler için ürün açıklamaları gibi şeyler yazmasını istediğini söylüyor.

LinkedIn ve Reddit dahil internette ChatGPT ile ilgili her türlü makaleyi okuduğunu belirtiyor.

20 DOLARLIK KURS

Yedi saatten fazla süren ve şu anda 20 ABD doları olan kurs, yeni başlayanlara yönelik 50 ders içeriyor ve Junck'un çekimleri üç hafta sürmüş...

Junck, öğrencilerin 20 ila 50 yaşları arasında olduğunu ve üniversitelileri ve çalışan profesyonelleri içerdiğini söyledi. Öğrenciler arasında ABD dışında Hindistan, Japonya, Kanada, Venezüella, Rusya ve Orta Doğu'dan da birçok kişi olduğunu söylüyor.

Junck, bu hizmetine olan talebi ise kısmen pazarlama ve SEO alanındaki uzmanlığına borçlu oldğunu belirtiyor. Udemy'de ChatGPT araması yapıldığında kursunun 1.266 sonuç arasında ilk görünenlerden biri olmasını da buna bağlıyor.

BAZI ÖĞRENCİLER KURSU BEĞENMEDİ AMA TALEP ARTIYOR

Udemy'deki kurs incelemelerine göre, kursa için yorumlar çoğunlukla olumlu olsa da bazı öğrenciler çok yüzeysel olduğunu ve YouTube'daki ücretsiz ChatGPT eğitim videolarından daha iyi olmadığını düşünüyor.

Yine de talep artmaya devam ediyor ve Junck, ChatGPT eğitimini bu kez Udemy'nin ötesine geçerek şirketleri hedef alacak şekilde genişletmiş.

Bazı girişimlerde, ChatGPT'yi pazarlama, insan kaynakları ve operasyon ekiplerine nasıl uygulayacaklarını öğretti. CEO danışmanlık firması Sage Executive Group ve teknoloji haber sitesi HPCwire gibi şirketlere de eğitim vermiş.

HPCwire sözcüsü Tom Tabor "Teknolojiyi iş süreçlerimize nasıl entegre edeceğimizi anlayabilmemiz için teknolojiye ilişkin içgörülerine ihtiyacımız vardı" dedi.