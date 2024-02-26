Chippin KOBİ'leri müşteri ile 'tanıştıracak', kullanıcı sayısını ikiye katlayacak

Koç Grubu iştiraki Chippin, yerel işletmeler ve KOBİ'lere müşteri verisi toplama, kişiselleştirilmiş kampanyalar hazırlama ve sadakat programlarının oluşturmalarını sağlayacak teknolojiyi sunmaya hazırlanıyor.

Chippin CEO’su Sabri İnci, yapay zeka temelli modellerin daha verimli müşteri kazanımı sağladığını belirterek, “Müşteri verisini iyi işleyebilmek çok değerli ve yapay zeka bu noktada devreye giriyor. İşletmeler müşteri verisinden değer ürettiğinde müşterinin ihtiyacına uygun ve çok daha kişiselleştirilmiş kampanyalar geliştirebiliyor. Müşteri talebi ve eğilimi modellemesinde ürettiğimiz çözümler ile yerel işletmelere rehberlik edeceğiz” diye konuştu.

300 marka hedefi

Chippin, Opet, Migros, LC Waikiki, Koçtaş, Kiğılı, D’S damat, Setur gibi sektörünün önde gelen markalarına yakın zamanda Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby's, Subway’i bünyesinde bulunduran TAB Gıda, Madame Coco, Ayakkabı Dünyası ve D&R’ı da dahil edecek.

Hali hazırda yaklaşık 200 olan marka sayısını 300’ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen İnci, “Uygulamamız tüketicinin kendine özel teklifleri gördüğü, perakendecinin de tüketicisine daha kolay erişebildiği bir köprü. Bu ortak platforma ulusal çapta hizmet veren perakende markalarının sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan da sahip olduğumuz CRM altyapısı ve müşteri verisi deneyimimizi yerel işletmelere de açıyoruz” dedi.

1 milyar TL'lik işlem hacmi

2023 yılında üye sayısını 5 milyon kişiye çıkaran Chippin, 2024 yılında bu sayıyı 10 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Chippin olarak aylık 1 milyar TL’nin üzerinde bir alışveriş hacmine aracılık ettiklerini açıklayan İnci, "2024 yılı, iş birliklerimize yerel işletmeleri de katarak işlem hacmimizi iki katına çıkaracağımız bir yıl olacak. Türkiye’nin dört bir yanından yerel noktalarla bulunduğumuz nokta sayısını artıracak böylelikle kullanıcılarımıza yeni avantajlar sunacağız. Halen 15 bin noktada bulunuyoruz, yerel iş birlikleri ile bu sayıyı 15 bin daha artırarak toplamda 30 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Kişiselleştirilmiş teklifle gelirde yüzde 5 artış

2024’ün işletmeler açısından maliyetlerin azaltılarak, verimliliğin ön plana alınacağı bir yıl olacağını belirten Sabri İnci, sundukları yenilikçi teknoloji ile işletmelerin iletişim ve pazarlama maliyetlerinde tasarruf sağlayabileceğini söyledi. Müşteri verisinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını da sözlerine ekleyen İnci, “Müşterisini tanıyan ve ihtiyacına uygun kişiselleştirilmiş teklifler oluşturan işletmeler rekabette öne çıkacak. Yapılan araştırmalar, kişiselleştirilmiş tekliflerin gelirlerde yüzde 5’lik bir artış sağladığını gösteriyor. Yapay zeka teknolojisini kullanarak veriyi işleyebilmek kritik bir öneme sahip. Yapay zeka modelleriyle; müşterinin harcama rakamları, nereden alışveriş yaptığı gibi veriler sayesinde firmanın pazar payında nereye ulaşacağına yönelik tahminleri de oluşturmak mümkün. Bu modellemelerin kullanımı sayesinde müşteriye doğru ve kişiselleştirilmiş tekliflerle ulaşma olasılığında yüzde 30’luk artış görülüyor. Bu da doğru teklifler götürerek aynı müşteri sayısı ile iş hacmini artırabileceğini kanıtlıyor” dedi.

"20 milyon üyeli sadakat programları var"

İnci, sadakat programlarının müşteriyle bağ kurabilmedeki öneminin altını çizerek, "Yeni müşteri kazanmanın maliyeti gittikçe artıyor. Mevcut müşteriyi tutundurmanın maliyeti yeni müşteri kazanmanın 4'te 1'i seviyesinde. Müşteriye tekrar gidebilmek adına sadakat programlarını önemsiyoruz. Türkiye'de 20 milyon üyesi olan sadakat programları var. Mağaza içerisindeki işlemlerinin yüzde 80'den fazlasını müşterisini tanıyarak yapan firmalar var. İçeriye giren müşterinin hiç birini tanımayan firmalar da var. Müşteri odaklı olmak perakendeciler için farklılaşma noktası haline gelmeye başlıyor. Bunun içinde müşteriyi tanımak, ihtiyaçlarını bilerek müşteriye özel tekliflerle gitmek gerekir. " dedi.

İnci, Chippin’in, sahip olduğu büyük müşteri datasını yöneten yazılımının da kendilerine ait olduğunu kaydetti.

