Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre seramik, çimento, cam ve toprak ürünleri sektöründe geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihracat şampiyonu olan Güral Porselen, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Şirket Kütahya’da faaliyete geçireceği 40 milyon Euro’ya mal olan tesisine ‘29 Ekim Güral Porselen Fabrikası’ adını verdi. Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, “Makinelerimizi üreten İtalyan firması beklenmeyen bir çip krizi yaşadı. O nedenle planladığımız 29 Ekim’deki açılışını yapamadık. 2022’nin ilk çeyreğinde fabrikamızı faaliyete geçireceğiz” diyor.

Güral Porselen, 2019 ve 2020 yıllarının ihracat şampiyonu olarak büyümesine tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi nedeniyle tüm dünyada zor bir sürecin yaşanmasına karşın şirket olarak aralıksız büyümeye davam ettiklerini vurgulayan Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, “100 milyon parçaya kadar çıkabilen kapasitemiz ile Ortadoğu ve Avrupa’daki tek çatı altında üretim yapabilen tek firmayız. Aynı anda hem sert porselen, hem ışığı geçirgen krem renkli yüksek kaliteli ‘fine bone porselen’ hem de bone porselen üzerine dijital baskı tekniği işe oluşturulan ‘digibone’ ürünlerini üretiyoruz. Otel grubunda bizden başka bu kadar yüksek ürün grubu ve formu üreten başka bir firma yok. Üst üste iki yıldır sektörümüzde ihracat şampiyonuyuz” diye anlatıyor.

Türkiye’nin porselen ve bone porselen olarak yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 36’sına imza attıklarının da altını çizen Harika Güral, şunları ekliyor: “Önümüzdeki yıllarda “HoReCa” grubu ihracatı yanında gelişen online pazarlar sayesinde ev grubu ihracatında da üst sıralarda yer alacağız. Hedef pazar AB üyesi ülkeler ve Rusya olacak. Online retail pazarında iç piyasadaki çeyiz seti konseptinden farklı ürünlerle ilerleyeceğiz.”

YATIRIM, ÇİP KRİZİNDEN ETKİLENDİ

2022 yılında da gündemlerinde yeni bir yatırım olduğunu belirten Harika Güral, 40 milyon Euro bir yatırımla hayata geçirdikleri fabrikalarının adınını ‘29 Ekim Güral Seramik Fabrikası’ olacağını söylüyor ve ekliyor: “Fabrikayı 2022 yılının başlarında faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırım serüvenine yıllar önce başladık, sona geldiğimiz noktada makinelerimizi üreten İtalyan firması beklenmeyen bir çip krizi yaşadı. O nedenle planladığımız 29 Ekim’deki açılışını yapamadık. Fabrikamızda 7 milyon metrekare kapasite ile üretime başlayacak ve 11 milyon metrekare kapasiteye çıkacak. Hedefimiz 35 milyon metrekare kapasiteye ulaşmak. Teknolojinin en üst seviyede olduğu fabrikamızda 300 kişiye istihdam sağlayacağız ve böylece Gürallar Grup olarak toplam istihdam ettiğimiz kişi sayısı 4 bin kişi olacak.”

60’DAN FAZLA ÜLKEYE SATIŞ

Güral Porselen 60’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yaptıkları her ülkeyi iyi tanıyarak işe başladıklarını ve ülkelere göre satış stratejileri ile ürünler geliştirdiklerini ifade eden Harika Güral, şöyle devam ediyor: “2020 yılında Türkiye’nin ihracattaki kg değeri 1.09 dolara düştü. İhracatta miktar bazlı artış sürerken değer kaybı yaşıyoruz. Çimento, cam ve seramik sektörü kg başı ihracat değeri 2019 yılında 0.1 dolar iken şu an 0.9. Yani Türkiye’nin ihracatı rakamsal olarak artıyor fakat değeri düşüyor. Güral Porselen olarak bizim ihracat değerimiz 2 dolar civarında. Bizim katma değerli ihracatımız sektörün çok üstünde.”

İHRACATIN YÜZDESİ ARTTI

Güral Porselen olarak üretime 1989 yılında sert porselenle başladıklarını ve teknolojinin gelişmesiyle beraber 2006 yılında kendi Ar-Ge’leri sayesinde ‘finebone’ adı verilen ışığı geçirgen şeffaf porseleni yaptıklarını söyleyen Harika Güral, 2018 yılında ise dijital baskı tekniği ile ürünler yapmaya başladıklarını söylüyor. Ürünlerine HORECA sektörü dâhil ömür boyu çıkmaz garantisi verdiklerinin de altını çizen Harika Güral, “Bu teknolojiyle beraber ihracat pazarındaki satışlarımız ve katma değerimiz arttı. İhracatımızın yüzde 40’dan 60 seviyelerine gelmesinin nedeni de budur” diyor.

PANDEMİDE YENİ STRATEJİ

Şirket, porselen olarak ya da finebone olarak ürünleri ev grubu ve HORECA grubu olarak ayırıyor. Otellerin açıldığı nisan, mayıs ayları için şubat ayında en geç HORECA sektörü alım yapıyor. Pandeminin mart ayına tekabül ettiği dönemde ellerinde çok büyük HORECA, otel grubu stoku olduğundan bahseden Harika Güral, şunları anlatıyor: “Bizim beklentimiz o dönemde mart ayında otel grubu ürünlere talebin yoğun olmasıydı. Pandemi ilan edildi. Elimizde çok yüklü bir otel grubu ürün kaldı. İnsanlar eve kapandı, online satış arttı. Bu durumu kendi tarafımıza çevirmek için stratejiler oluşturduk. HORECA stokumuz için her gün ülkelere ne kadar mal sattığımızı kontrol ettik. Müşterilerle konuşup ihtiyaçlarını öğrendik. Biz otel grubundaki elimizde kalan HORECA ürünlerini, 2020 senesindeki fazlalığı bu şekilde azalttık.”

“ONLINE VE OFFLINE MÜŞTERİSİ FARKLI”

Talebin ağırlıklı olarak onlinedan geldiğine dikkat çeken Harika Güral, “Biz online için bir yatırım yapmıştık fakat bu kadar büyük bir online talebi olacağını düşünmemiştik. Online için yaptığımız yatırım sadece ürünle olmuyor. Online dediğimizde deponuzun daha büyük olması gerekiyor. Paketlemeniz daha farklı olmalı. Online ve offline müşterisi çok farklı. Online müşteri dokunmadan aldığı için daha küçük parça ürünler istiyor, daha sade ürünler istiyor. Sıkıldıkça daha değişik ürünler almak istiyor. Offline müşteri daha büyük çeyizlik alışveriş yapmak istiyor. Daha pahalı ürüne gidebiliyor” diye anlatıyor.