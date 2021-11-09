Küresel çip krizi Rusya’da da otomotiv pazarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TurkRus’un haberine göre ise ülkede ilginç ilanlara rastlamak mümkün. Ülkede pek çok yeni modeli edinmek için aylarca, hatta bir yıl sıra beklemek gerekirken, bu durumu fırsat bilenler resmi temsilcilerden aldıkları sıraları satışa çıkardı.

Za rulyom dergisi’nin haberine göre, bundan birkaç ay önce model sırasına giren alıcılar, şimdi bu sıraları uçuk fiyatlarla satışa sunuyor. İlan sitelerinde yapılan bir inceleme Skoda Octavia ve Kodiaq, Nissan X-Trail, Toyota Rav4, Hilux ve BMW modelleri için verilmiş olanlar olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, yeni model bir Skoda Oktavia sırası için istenen ücret 50 bin ruble (6 bin 800 TL). BMW X5 modeli söz konusu olduğunda ise bu ücret 250 bin rubleye kadar yükseliyor (34 bin TL).

Dergi, uygulamaya Rusya’da ilk kez başvurulmadığını, 2003 yılında Ford Focus modeli için de sıra satışlarına rastlandığını söylüyor.