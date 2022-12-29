Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilişim alanındaki girişimlere yeni kredi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda yaptığı konuşmada, günlük alışkanlıkları değiştirerek hızla gelişen teknolojinin her geçen gün farklı bir yeniliği hayata kattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi'nin beklenenden daha fazla talep gördüğünü belirterek "Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı." dedi.

Üniversitelerden şirketlere, kamu kurumlarından sosyal hayata hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımalarının olduğunu ifade eden Erdoğan, özellikle bilgi teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan gelişmelerin, vatandaşların birçok alanda işini fevkalade kolaylaştırdığını söyledi.

Erdoğan, ülke ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bu doğrultuda yürütülen çalışmaları desteklediklerini bildirdi.

"Destekleyeceğimiz geleceğin mesleği sayısını, 25'ten 100'e çıkarttık"

Teknolojinin gelişmesinin sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ihtiyacını ortaya çıkardığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle ileri teknolojiye dayalı ürünlerin programlanması ve katma değeri yüksek yazılımların geliştirilmesi projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyor. Elbette okullarımızda ve üniversitelerde bu alanda eğitim alan mezunlarımızın sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Hızla değişen teknolojinin yakın gelecekte, günümüzde var olan birçok mesleğin yerine yenilerini ikame edeceğinin farkındayız. Ortaya çıkacak yeni mesleklere ve becerilere dair talebi hızla karşılamak için mevcut mekanizmalar dışında araçları da devreye alıyoruz. Ar-Ge merkezlerimizle, teknoparklarımızla, kuluçka merkezi desteklerimizle, tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik."

Ulusal teknoloji girişimciliği stratejisiyle 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığını geçen aylarda ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Destekleyeceğimiz geleceğin mesleği sayısını, 25'ten 100'e çıkarttık. İşbaşı eğitim programlarının süresini 6 aydan 9 aya yükselttik. Bunlarla kalmıyor, bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni projeler, programlar hayata geçiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş önemli unsurun kalkınmanın temelini teşkil ettiğini, bunların yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme olduğunu dile getirdi.

Projeye 5 bakanlık destek veriyor

Nitelikli iş gücünü artırmak gayesiyle 2020 yılında başlattıkları 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi'nin bu anlayışla ortaya çıktığını anlatan Erdoğan, ücretsiz sunulan ve herhangi bir şart aranmayan proje portalına kayıt yaptıran vatandaşların 33 iş kolundan birini seçerek, sistemdeki 1800 saati bulan 216 eğitime dahil olabildiğini aktardı.

"Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Görülen ilgi sebebiyle projemizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi'nin kendi alanlarındaki bölümlerine 5 ayrı bakanlığımız da destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, projedeki adayların ölçme ve değerlendirme sürecini yürütüyor. Bugüne kadar 20 bine yakın gencimizin ölçme değerlendirme sonuçları işverenlerle paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, projedeki eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı yapıyor. Teknolojinin, durduğunuzda geri kaldığınız bir alan olduğunu asla unutmadan eğitim programlarımızı sürekli yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, proje çalışmalarının gençlik merkezlerimizde yaygınlaşmasını temin ediyor. Ülkemizin 81 iline yayılan bu merkezlerimiz, gençlerimize istihdam alanında da rehberlik etmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, gençlerin proje kapsamında hazırlanan eğitimlerden daha etkin şekilde yararlanabilmesine imkan sağlıyor. Kurumlarımızın sahip olduğu teknoloji gücünü, gençlerimizi geleceğe hazırlamak için harekete geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun da proje kapsamındaki iş kollarında kendini geliştiren gençlerin mesleki belgelendirme süreçlerinde yer aldığını, böylece verilen emeklerin ve kazanılan becerilerin belgelenmesini temin ettiklerini söyledi.

"500'den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı"

Proje kapsamında, Türkiye'de bir ilk olarak hazırlanan kariyer rehberinde emeği olan sektör uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcisi şirketlerin de aralarında olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımıza ilaveten, özel sektörümüzü de temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz de projemize paydaş olarak katılmıştır. Birliğimiz, yardımcı ve yazılımcı istihdamı sağlayacak sektörlerden işverenlerin projede kayıtlı gençlerimizle buluşturulmasına aracılık ediyor. Bugüne kadar bankacılık ve finans, telekomünikasyon ve elektronik ticaret başta olmak üzere birçok sektörden Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle işbirliğine gidildi. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de aralarında olduğu 237 şirketimiz tarafından açılan 500'den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı. Özel ve kamu bankaları ile yapılan çevrim içi işe alım yarışmalarında başarılı olanlar hemen görevlerine başladı. Ülkemizin en çok genç nüfusuna sahip şehri Şanlıurfa'da düzenlenen istihdam garantili eğitim programı da başarıyla sonuçlandı. Bir önceki Hazine ve Maliye Bakanımız döneminde başlanan 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Programımıza destek veren bakanlıklarımıza, özel sektörümüze, akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Hazine Destekli Kefalet Sistemi

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda yaptığı konuşmada, milletin bu alandaki heyecanını ve gayretini desteklemek için hazırladıkları müjdeleri paylaştı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci müjdemiz, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek planı olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yatırım, blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer müjdeleri de şöyle sıraladı:

"İkinci müjdemiz, bir milyar lira kefalet limitini haiz, dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Bu çerçevede KOBİ'lerimize personel desteği, internet altyapısı kurulumu ve kiralanmasına ilişkin giderler, donanım desteği ve yazılım lisansı giderleri gibi alanlarda destek vereceğiz. Üçüncü müjdemiz, veri merkezi sektörümüzü geliştirmek uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında icraat çalışması da yapıyoruz.

Dördüncü müjdemiz, araştırma-geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. Beşinci müjdemiz, kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz. Altıncı müjdemiz, kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel, 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz. Yedinci müjdemiz, imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini de 2023 sonuna kadar uzatacağız."

Erdoğan, açıkladığı müjdelerin ülkeye, millete, özellikle de bilişim alanında kendini yetiştiren gençlere hayırlı olmasını diledi.