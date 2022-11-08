Damat Tween, GoArt’ın sanal evreninde meta mağazayı açan ilk moda markası oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Web3.0 dünyasının sunduğu ayrıcalıklar markaların “metaverse”de yer almasını cazip hale getiriyor.

Damat Tween de dönüşen alışveriş alışkanlarına uyum sağlama konusunda moda sektörüne yine öncülük ediyor. “Metaverse”ye GoArt ile adım atan Damat Tween, müşterilerine yeni koleksiyonunu sanal dünyada deneyimleme imkanı sunuyor.

Bu sayede kullanıcılar, fiziksel dünyadaki gardırop stillerini avatarlarına da aktararak eş zamanlı bir stil oluşturma ayrıcalığını yakalayacak.

Damat Tween, aynı zamanda mevcut ve potansiyel müşterilerine sunduğu teşvik kampanyaları ile de sanal evrende kendi ekosistemini oluşturarak yeni bir deneyim alanı yaratıyor.

GoArt sanal evreni “Hareket et ve kazan” mottosuna temellendirdiği “Move To Earn” konsepti ile kullanıcıların daha aktif bir şekilde ekosistemde var olmasına olanak tanıyor. Damat Tween portalından geçen kullanıcılara vadedilen ayrıcalıklar şu şekilde sıralanıyor:

“Damat Tween portallarına enerji harcamadan girebilme ve geçişlerde ‘Damat Puan’ları toplayabilme, MTE tokenler ile marka NFT’leri ve Damat Tween indirim kuponları toplayabilme, fiziksel dünyadakine eş değer mağaza kültürü, beğendikleri tasarımları detaylı bir şekilde deneme fırsatı, tarzını kişisel avatarları ile ortaya koyma.”