Sıfır güven yaklaşımı ile yeni nesil güvenlik çözümleri geliştiren yerli siber güvenlik şirketi DataFlowX’in ürünleri, BT ekosisteminin küresel distribütörlerinden olan Tech Data’nın gücü ile önce Türkiye’de ardından dünyada yayılacak.

2021 yılında dünya çapında gerçekleşen siber güvenlik ihlali vakalarının 40 milyarı geçtiği tahmin ediliyor. Yaşanan siber güvenlik ihlalleri ve yeni nesil tehditler konusundaki artan farkındalığın etkisiyle global siber güvenlik pazarı da son 10 yılda hızlı bir büyüme sergiliyor. Öyle ki global siber güvenlik pazarının 2029’a kadar 376,3 milyar dolara çıkması ve yüzde 13,4’lük bir yıllık büyüme oranı sergilemesi bekleniyor. Hızla büyüyen bu global pazar içerisinde yerli üretim çözümlerin daha fazla pay almasını sağlayacak dikkat çekici bir iş birliğine ülkemizde imza atıldı.

Bu anlaşma ile DataFlowX’in sıfır güven mimarisi (Zero Trust Architecture) yaklaşımı ile geliştirdiği, kritik altyapıların korunmasını ve ağlar arası güvenli veri iletişimini sağlayan yeni nesil siber güvenlik çözümleri, Tech Data aracılığıyla öncelikle Türkiye pazarına, ardından orta vadede küresel müşterilere sunulacak.