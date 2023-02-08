AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken vatandaşlar da imkanlarını seferber etti.

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları, yapılacak yardımları organize etmek üzere çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli yöntemler sunmak amacıyla e-Devlet Kapısı'nda iki yeni dijital hizmet geliştirdi.

Bunlardan ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmetiyle en yakın noktada bulunan merkeze ait adres, telefon ve çalışma saati bilgileri harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca haritadan seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.

Kredi kartıyla bağış imkanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin ikinci hizmetiyle de nakdi bağışların güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor.

Vatandaşlar, AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağışta bulunabilecek. e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.

e-Devlet Kapısı üzerinden verilen bu hizmetlerin linkleri şöyle:

En yakın kan bağışı merkezi için: "ddo.link/kan-bagis"

AFAD Deprem Bağış Kampanyası için: "ddo.link/deprem-bagis"

Türk Kızılay Deprem Bağış Kampanyası için: "ddo.link/kizilay-bagis"a