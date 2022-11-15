Dijital sanat yönetimi alanında öncü bir platform olan Blackdove, The Stay Boulevard Otel iş birliğiyle açtığı ve dünyaca ünlü sanatçıların dijital eserlerini buluşturan özel bir sergi ile Türkiye’ye giriş yaptı.

Dijital sanat yönetimi görüntüleme ve çözümlerinde Blockchain tabanlı bir sanat teknolojisi platformu olan Blackdove, yakın zaman önce giriş yaptığı Türkiye pazarına özel ses getirecek bir projeye imza attı. Şirket, konaklama hizmetleri ile sanat galericiliğini aynı çatı altında buluşturan The Stay Boulevard işbirliğiyle, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini Blackdove ekranlarında sunan bir sergiyi hayata geçirdi. Yeni açılan The Stay Boulevard oteli, etkinlik salonunu Blackdove’a özel dijital sanat sergi alanına dönüştürdü.

ÜÇ AY SERGİLENECEK

The Stay Boulevard Nişantaşı’nda açılan “Blackdove’dan Türkiye’ye Merhaba” adlı sergi 3 ay boyunca sanatseverlerle buluşacak. Sanatseverler sergide, Selay Karasu, Kaya Hacaloğlu, Ecem Dilan Köse, OZ (Ozan Özçelik), Lorem (Lukas Bruhn) Maxim Zhestkov, gibi dünyaca ünlü dijital sanatçıların eserlerini Blackdove’un özel teknolojilerle donatılmış dijital tuvallerinde görme ve bu dijital sanat organizasyonunu deneyimleme fırsatı bulacaklar. NFT sanat eserlerinin tüm renkleri, canlılığı ve büyüleyiciliğiyle yansıdığı premium dijital tuval markası, bu sergi ile Türk sanatseverle Blackdove’un tüm ayrıcalıklarını tanıştırma hedefiyle çıktıkları yolculuğa güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

DİJİTAL TUVALLER VESTEL’DEN

2014 yılından beri faaliyet gösteren Miami’de kurulmuş olan Blackdove, dünya çapındaki dijital sanat eserlerini, Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverler ile buluşturmak için dijitalde bir alan açarken, sanatseverlerin zaman ve mekan bağımsız sanata ulaşmalarını sağlıyor. Vestel ile yapılan iş birliği ile binlerce eseri duvarlara taşıyan dijital tuvaller, NFT’ler dahil olmak üzere birçok dijital eserin de sergilenmesini sağlıyor. Dijital tuvaller, TV ekranlarında bulunmayan dikey kullanım ve ekranı kapatma ihtiyacı olmadan uzun süreli netlik ve görüntü kalitesinin sabit kalması gibi özelliklere sahip. Platform üzerinden satın alınan eserler, Blackdove dijital ekranlarına ek olarak, akıllı TV’ler ve medya oynatıcılar aracılığıyla da sergilenebiliyor.

5 BİNDEN FAZLA ESER VAR

Blackdove’un geniş ve çok yönlü koleksiyonunda 450’den fazla yerli ve yabancı sanatçılar ve küratörlüğünü yaptığı 5 binden fazla eser bulunuyor. Blackdove uygulamasından kolayca yapılabilen üyelik ile kullanıcılar bu eserleri kiralayabiliyor veya satın alabiliyor. Dijital koleksiyonerler, üretken sanat (generative art) yaklaşımı ile geliştirilen sanat eserlerinin NFT olarak haklarını devralabilecekleri gibi ellerindeki NFT’leri yeni nesil teşhir anlayışıyla seyirciyle buluşturabiliyor.

SANAT İHRAÇ ETMEK İSTİYOR

Blackdove, ‘parmağınızın ucunda sanat’ anlayışıyla, mimarlık ofisleri, oteller ve galeriler üzerinden sanatseverleri buluşturarak yeni bir dijital sanat topluluğu oluşturmayı hedefliyor. Kullanıcılar, eserlerine herhangi bir cep telefonundan, platformun uygulaması üzerinden veya bir ekran menüsü aracılığıyla erişebiliyor.

Blackdove Türkiye Yöneticisi Kaan Gençsoy, “Bu galeri, Türk dijital sanat severleri Blackdove ile buluşturup benzersiz bir dijital sanat deneyimin bir parçası yapma amacımız adına da önemli bir adım. Bizim en büyük arzumuz dijital sanatın, ülkemizde daha fazla gelişmesi. Bu bağlamda temel misyonumuz teknoloji ithal edip sanatımızı ihraç edebilmek. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz benzer iş birlikleri ile sanat faaliyetleri, sanatçılar için yeni bir platform ve sanat severler için farklı deneyimler sunmaya devam etmek istiyoruz” diye anlatıyor.

Blackdove Türkiye Yöneticisi Tan Torun ise, “Blackdove ile Türk kullanıcılarımız için bir dijital sanat topluluğu oluşturmak ve Türkiye’deki sanatçıları dünyaya tanıtmak istiyoruz” diye ekliyor.

ABD VE UZAKDOĞU’DAN İLGİ YOĞUN

Son dönemde Refik Anadol ile adını daha fazla durmaya başladığımız dijital art alanında eserler ortaya çıkaran pek çok genç sanatçımız var. Ozan Özçelik de onlardan biri. Bir eseri bir ay gibi bir sürede tamamlandığını ve yılda 12 eser ortaya çıkardığını belirten Özçelik, “Eserlerimizin başta ABD ve Uzakdoğu olmak üzere birçok ülkeden alıcısı oluyor. Minimum satış rakamlarının ise 10 bin dolarlar seviyesinde” diyor.