ABD’de yaşarken ülke değiştirip dünyayı gezmeye karar veren CEO, aylık kazancı ve harcaması ile dikkat çekiyor…

Jesse Schoberg, doğup büyüdüğü Wisconsin, Elkhorn’dan göç etmeyi daha çok gençken planlamaya başladı. CNBC’ye verdiği röportajında “Ortabatıdaki tipik küçük kasabanız: küçük, sessiz, çok fazla sakindi” diyor ve devam ediyor: “Her zaman dışarı çıkıp dünyayı keşfetmek istediğimi biliyordum.”

41 yaşındaki girişimci, 14 yıldır yurt dışında yaşıyor ve zamanını 40’tan fazla ülkeye ayırıyor. Yakın zamanda ABD’ye dönmeyi düşünmüyor.

Schoberg’in hedefinde hiçbir zaman üniversiteye gitmek ve 9’dan 5’e kadar çalışmak yokmuş. Bunun yerine 19 yaşındayken Madison’a taşınmayı seçti, kodlama becerilerini geliştirdi ve işletmelere web sitesi tasarımı ve geliştirmelerinde yardımcı oldu.

27 yaşına geldiğinde Schoberg huzursuz hissetmeye başladı. Yeni bir şehre taşınmaya karar verdi ve Austin ve Denver’daki apartmanları araştırdı. Ancak aklı, hayatının en iyi tatillerinden birini geçirdiği Panama’nın başkenti Panama Şehri’ndeydi.

DİJİTAL GÖÇEBE OLDU

2008’de gerçekten de Panama Şehri’ne taşındı ve “dijital bir göçebe” olarak dünyayı tam zamanlı dolaşmak için çantalarını toplamadan önce altı yıl orada yaşadı. Aralık 2021’de Tayland’a taşındı ve nişanlısı Janine ile tek yatak odalı bir daireyi paylaşıyor.

“Amerika Birleşik Devletleri’ne kıyasla Tayland’daki yaşam kalitesi, %90 oranında daha iyi ve daha stressiz” diyor ve ekliyor: “Ayrıca lüks bir yaşam tarzına sahip olmak çok daha kolay.”

Schoberg, girişimci ve web geliştiricisi olarak her yıl altı haneli maaş alarak müthiş bir kariyer inşa etti – ancak başarısı bir gecede olmadı. Panama’ya ilk taşındığında Schoberg, ABD’de kurduğu web tasarım ve geliştirme firmasını ve müşteri listesini de yanında getirdi.

TOPLAM 12 ÇALIŞANI OLAN BİR ŞİRKET

2013 yılında, Schoberg ve onunla birlikte firmanın önceki projelerinde çalışmış olan iki arkadaşı, Jason Mayfield ve Laura Lee, web sitesi sahiplerinin neredeyse tüm platformlara SEO için optimize edilmiş bir blog eklemelerine yardımcı olacak bir yazılım girişimi olan DropInBlog’u kurdu.

Bugün DropInBlog, CEO olarak Schoberg ile birlikte 12 çalışandan oluşan tamamen uzaktan çalışan bir kadroya sahip.

Kendi patronu olmak Schoberg’e daha esnek bir program sağladı; boş zamanını seyahat etmek için kullandı: Orta ve Güney Amerika, Kolombiya ve Kosta Rika da dahil olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret ettikten sonra, gözünü Asya’ya çevirdi. Japonya ve Filipinler’e gitti, nişanlısıyla bir Tinder randevusunda, Filipinler’de tanıştı.

2015 yılında Schoberg Tayland’da durdu ve yeni evini bulduğunu hemen anladı: “Bangkok’a ilk geldiğimde, bana Panama Şehri’ni hatırlattı… Sokakta inanılmaz bir enerji vardı. Bangkok’un benim Panama Şehri 2.0’ım olacağını hemen anladım.”

‘Burada ABD’de yaşadığımdan çok daha iyi yaşıyorum’

Bangkok’a taşındığından beri, Schoberg seyahat, yemek ve diğer hobilere daha fazla harcama yapmanın yanı sıra tasarruflarını da artırdı. “ABD’de oldukça güzel bir hayat yaşayabilsem de, burada ABD’de yaşadığımdan çok daha iyi yaşıyorum” diyor ve devam ediyor: “Burada aldığınız hizmetlerin düzeyi – daha lüks sinema salonları, güzel arabalar – ABD’de elde ettiğiniz her şeyi tamamen alt üst ediyor.”

Bir girişimci ve CEO olarak Schoberg, yılda yaklaşık 230.000 dolar kazanıyor. En büyük gideri, her ay yaklaşık 2.710 dolar olan kirası ve kamu hizmetleri. Schoberg ve nişanlısı, özel spor salonu, havuz, ortak çalışma alanı, restoran ve günlük temizlik hizmeti bulunan bir binada tek yatak odalı bir dairede yaşıyor.

O ve Janine, her ay paket servis ve dışarıda yemek için yaklaşık 1.900 dolar harcıyor ve genellikle Food Panda adlı popüler bir uygulamada yerel restoranlardan yemek siparişi veriyor. Schoberg’in vazgeçilmez yemekleri arasında kızarmış tavuklu hindistan cevizi, körili erişte çorbası olan khao soi ve baharatlı fesleğenli tavuk yemeği pad krapow yer alıyor. Schoberg, her iki öğünün de genellikle 2-3 dolara mal olduğunu ve yerel restoranların genellikle uzun vadeli müşterilere indirim yaptığını söylüyor.

Yemek ortamının Tayland’da yaşamak için “büyük bir artı” olduğunu ve Bangkok’a taşınmayı seçmesinin ana nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Schoberg, “Bangkok’un harika bir mutfak ortamı var, burada dünyadaki hemen hemen her tür yemek var” diyor.

Schoberg’in harcamalarının aylık dökümü (Haziran 2022 itibariyle):

Kira ve kamu hizmetleri: 2.709,52 ABD doları

Gıda: 1.900,52 ABD doları

Ulaşım: 197 ABD doları

Telefon: 40 ABD doları

Sağlık sigortası: 280,39 ABD doları

Abonelikler: 78,48 ABD doları

İsteğe bağlı: 2.669.37 ABD doları

Toplam: 7.875,28 ABD doları

Schoberg, Tayland kültürünün ve halkının ABD’dekinden “çok daha dost canlısı ve rahat” olduğunu sözlerine ekliyor. Bangkok gibi daha popüler turistik bölgelerde İngilizce konuşulurken, Tay dili öğrenmenin Schoberg’e bir yabancı olarak “büyük bir avantaj” kazandırdığının altını çiziyor.

Ayda 269,44 dolara mal olan haftada iki Tayca kursuna katılıyor ve eğer Tay dilini anlayabiliyorsanız Bangkok’ta “gerçekten kültüre katılabileceğinizi ve daha iyi bir hayata sahip olabileceğinizi” söylüyor.

ABD’ye dönmeye niyeti yok

ABD’ye dönmek için herhangi bir neden göremediğini söylüyor: “Farklı kültürler hakkında bilgi edinmek ve dünya çapında otantik yiyeceklere sahip olmak ve aynı zamanda farklı fikirlere sahip farklı insanlarla etkileşim kurmak büyüleyici.”

Schoberg’in nihai hedefi, dünyanın farklı kıtalarında birkaç ana üs kurmak. Ancak çok ileriyi planlamayı sevmediğini söylüyor: “Dünyayı keşfetmenin güzelliği bu, değil mi? Kim bilir, Meksika, Avrupa ve Dubai olabilir… ama seçeneklerimi açık tutmayı seviyorum.”