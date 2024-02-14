Disney+ aboneliklerine zam

2024’ün ikinci ayı itibarıyla Disney+ Türkiye, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Aylık 64,99 TL ya da yıllık 649,90 TL ödenerek abone olunabilen platformda zam sonrası bu ücretler aylık abonelik 134,99 TL, yıllık abonelik ise tam 1.349,90 TL oldu.

Disney+ ayrıca fiyat sayfasına şu bilgileri ekledi:

Aylık ödeme planıyla üyelik: Aylık 134,99 TL karşılığında Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’ten binlerce yapımı izleyin. Aylık ödeme planlı Disney+ üyeliğinin fiyatı yeni üyeler için 14 Şubat 2024 tarihinde aylık 134,99 TL olarak güncellenmiştir. 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecektir.

Yıllık ödeme planıyla üyelik: Yıllık 1.349,90 TL karşılığında Disney+’a tüm yıl boyunca erişin. Yıllık ödeme planlı Disney+ üyeliğinin fiyatı yeni üyeler için 14 Şubat 2024 tarihinde yıllık 1.349,90 TL olarak güncellenmiştir. 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecektir.