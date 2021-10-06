Günümüzde yıldızı parlayan ve istihdam alanı genişleyen mesleklerden drone pilotluğu, kadınlar tarafından da tercih edilmeye başlandı. Drone teknolojileri platformu Dronmarket İHA Eğitmeni Şenay İnan, 2021’den itibaren drone pilotu olmak isteyen kadınların sayısında yüzde 21 artış gözlemlediklerini söyledi.

Ticari amaçlı İHA’ların sektörel olarak çok geniş kullanım alanının olması, birçok mesleki kullanımda yüksek doğruluk, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması drone kullanımını her geçen gün arttırırken, büyüyen pazar da ciddi bir istihdam olanağı sağlıyor.

2016’da 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı, 2017 sonunda 22 bin 195’e, 2018 sonunda 35 bin 660’a, 2019 sonunda 50 bine ulaştı. Hızla artan sayı 2020’de 215 bin 858 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılsonunda toplam İHA pilotu sayısının 500 binlerde olması bekleniyor. Pandemiyle eve kapanma sürecinin de etkisiyle son bir yılda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) 300 bine yakın sertifika başvurusu yapıldı. Başvurular arasında en çok dikkat çeken ise, kadınların oranında yaşanan artış. Yarattığı istihdam olanakları ile drone pilotluğu, artık kadınlar için de cazip mesleklerden biri oldu.

2019’dan itibaren eğitimlere kadınların da dahil olmaya başladığını söyleyen Dronmarket İHA Eğitmeni Şenay İnan, “Dronmarket Akademi olarak düzenlediğimiz eğitimlere son dönemde kadınlardan yoğun ilgi var. Akademi bünyesinde verdiğimiz eğitimleri baz aldığımızda 2021 itibarıyla drone pilotu olmak isteyen kadınların sayısında yüzde 21 artış olduğunu söyleyebiliriz. Drone pilotluğu eğitimi alan kadınlar hobi amaçlı drone kullanımı dışında tarımdan sinema televizyona ve emlak sektörüne kadar pek çok alanda çalışıyor. Harita mühendisi, endüstri mühendisi, elektrik elektronik ve mekatronik mühendisi olan kadınlar ise drone eğitimi aldıktan sonra endüstriyel alanda çalışıyorlar” dedi.

Tarımda kadın drone pilotu istihdamı yüzde 40 arttı

İnan, “Hasat zayiatını azaltması, daha az ilaç kullanılmasını sağlaması, ilaçlama işlerinin daha hızlı yapılması ile zamandan kazandırması droneların tarımda her geçen gün daha çok kullanılmasını sağlıyor. Bu yüzden ciddi bir istihdam olanağı sunan tarım sektöründe Drone Pilotu olan veya olmak isteyen kadınların sayısında artış görüyoruz. 2020 yılında hiçbir kadın tarım alanında aktif olarak çalışmıyorken, 2021’de bu oran yüzde 40 artış gösterdi” şeklinde konuştu.