Dyson, ilkini 2020 yılında gerçekleştirdiği küresel toz araştırmasının yenisiyle insanların temizlik alışkanlıklarını ve davranışlarını ortaya koyarken, ev tozu ve bunun sağlığımız üzerindeki etkileri konusundaki farkındalığı ölçtü. Dünya çapında 11 ülkeden 12 bin 309 katılımcı ile gerçekleştirilen ve bu sene Türkiye’nin ilk defa dahil olduğu araştırmada, Türkiye’de yaşayanların temizlik alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı detaylar tespit edildi.

Araştırmaya göre, Covid-19 salgınıyla birlikte insanlar, evlerindeki hijyen konusunda fazlasıyla endişe duyuyor. Bu konuda en çok endişelenenlerin Türkiye’de yaşayanlar olduğu ortaya çıkarken, Türkiye’de her 5 kişiden 2’sinin haftada 5 ila 7 kez evini temizlediği, her 5 kişiden 4’ünün de ayda en az bir kez derinlemesine temizlik yaptığı görülüyor. Yine pandemiyle birlikte temizlik yapma sıklığının arttığını söyleyenlerin oranı bu sene de oldukça yüksek. Katılımcıların yüzde 46’sı pandemi öncesine göre daha fazla temizlik yaptığını düşünüyor. Bu konuda ülkeler arasında en yüksek oranın Türkiye’de yaşayanlar olduğu ve 3 kişiden 2’sinin temizlik sıklığını artırdığı görülüyor. Araştırmaya genel hatlarıyla bakıldığında; Türkiye’den katılımcıların, diğer ülke katılımcılarına göre temizlik konusunda fazlasıyla hassas oldukları sonucu ortaya çıkıyor.