Sigortalı çalışanların zorunlu olarak dahil olduğu ve devletin ekstra katkı koyduğu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile çeşitli nedenlerden dolayı devletin yaptığı ilaç, yol parası gibi ödemeler nedeniyle birikmiş alacağınız olabilir. Birikmiş alacağınız olup olmadığını ise e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. e-Devlet’te biriken parayı görmenin ve almanın yolları şöyle…

Gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran ve artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen e-Devlette aklınıza gelmeyen alacağınız olabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde milyonlarca vatandaşın parası birikiyor.

Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor.

Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.

e-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA

Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.

e-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA

Şahıs ödemeleri olarak vatandaşlara rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı yatırılıyor. Şahıs ödemeleri sayfasına girerek sorgulama yapabilirsiniz…

DEVLETE GERİ İADE EDİLİYOR

Burada yatırılan tutarlar belirli bir süre içerisinde çekilmediği zaman ise devlete geri iade ediliyor.

PTT ŞUBELERİNDEN PARANIZI ALABİLİRSİNİZ

Eğer adınıza ödeme gözüküyor ise size en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.