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Askerlik işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlerin "Askerliğim" bütünleşik hizmetiyle e-Devlet üzerinden hizmete sunulduğunu bildirdi.

21 Mart 2023 | 11:00
Son Güncellenme: 21 Mart 2023 | 11:33
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Askerlik işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Askerliğim bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir."

 

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