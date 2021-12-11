e-Devlet kapısından dolandırıcılık uyarısı… ‘Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi – e-Devlet Kapısı’ tarafından gönderilmiş gibi görünen sahte bir mail gönderen bilgisayar korsanları “Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Ekonomik Kurtuluş Savaşında mücadele etmektedir” gibi ifadelerle hedef aldıkları kişilerden para istiyor.

e-Devlet Kapısı, twitter hesabı @ekapi üzerinden söz konusu maillere karşı bir uyarı yayınladı. Mesajda, bahse konu olan mailin ekran görüntüsü ve içeriği paylaşıldı ve şu uyarılar yapıldı:

“Böyle bir e-posta aldıysanız dikkate almayın! e-Devlet Kapısı size asla herhangi bir hizmete başvuru amacıyla e-posta göndermez. Oltalama saldırıları ile verilerinizin çalınmaması için ulaşmak istediğiniz resmî internet sayfasını adres çubuğuna elle girin”

Böyle bir e-posta aldıysanız dikkate almayın!

e-Devlet Kapısı size asla herhangi bir hizmete başvuru amacıyla e-posta göndermez.

Oltalama saldırıları ile verilerinizin çalınmaması için ulaşmak istediğiniz resmî internet sayfasını adres çubuğuna elle girin. pic.twitter.com/Mp88EZWaqx — e-Devlet Kapısı (@ekapi) December 10, 2021

Söz konusu sahte mailde başvuru formu linki gönderiliyor. Sözde bir sosyal yardım projesinden bahsedilerek hane başına en fazla 1832₺ sosyal yardımda bulunmaları isteniyor.