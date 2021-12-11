e-Devlet kapısından dolandırıcılık uyarısı… ‘Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi – e-Devlet Kapısı’ tarafından gönderilmiş gibi görünen sahte bir mail gönderen bilgisayar korsanları “Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Ekonomik Kurtuluş Savaşında mücadele etmektedir” gibi ifadelerle hedef aldıkları kişilerden para istiyor.
e-Devlet Kapısı, twitter hesabı @ekapi üzerinden söz konusu maillere karşı bir uyarı yayınladı. Mesajda, bahse konu olan mailin ekran görüntüsü ve içeriği paylaşıldı ve şu uyarılar yapıldı:
“Böyle bir e-posta aldıysanız dikkate almayın! e-Devlet Kapısı size asla herhangi bir hizmete başvuru amacıyla e-posta göndermez. Oltalama saldırıları ile verilerinizin çalınmaması için ulaşmak istediğiniz resmî internet sayfasını adres çubuğuna elle girin”
Böyle bir e-posta aldıysanız dikkate almayın!
e-Devlet Kapısı size asla herhangi bir hizmete başvuru amacıyla e-posta göndermez.
Oltalama saldırıları ile verilerinizin çalınmaması için ulaşmak istediğiniz resmî internet sayfasını adres çubuğuna elle girin. pic.twitter.com/Mp88EZWaqx
— e-Devlet Kapısı (@ekapi) December 10, 2021
Söz konusu sahte mailde başvuru formu linki gönderiliyor. Sözde bir sosyal yardım projesinden bahsedilerek hane başına en fazla 1832₺ sosyal yardımda bulunmaları isteniyor.
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