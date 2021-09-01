ABD’li e-ticaret şirketi Amazon, küresel çapta 55 bin kişiyi işe almayı planlıyor.

Amazon’un yeni CEO’su Andy Jassy, perakende, reklam ve diğer iş kollarında talebi karşılamak için daha fazla iş gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Jassy, 55 bin kişilik işe alımların 40 binden fazlasının ABD’de olacağını, kalan kısmının ise Hindistan, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde olacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada ise, yeni işe alımlarla Amazon’un teknoloji ve kurumsal ekibinde yüzde 20’lik artış olacağı belirtildi.

Şirket, gelecek yıldan itibaren çalışanlarına haftanın sadece 3 günü ofiste çalışma fırsatı sunacağını duyurmuştu.