“E-ticaretin Davos”u World E-Commerce Forum, 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı İstanbul’da başladı.

E-ticaret ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren ve 30 Eylül’e kadar sürecek olan etkinlikte, 2,5 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor.

Üç gün boyunca e-ticaretin geleceğine yön veren panel ve toplantıların devam edeceği forum kapsamında 150 bin B2B buluşma gerçekleşecek. Forum, dünya e-ticaret pastasından 250 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak.

Dünya e-ticaretinin yeni yol haritasının çizileceği, gelecek vizyonu ve trendlerin masaya yatırılacağı forum; bilgilendirme toplantılarının yanı sıra katılımcılarına yeni iş birlikleri ve ticari ortaklıklar oluşturma imkânı da sunuyor.

Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER), E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), Kargoist ve Startup Centrum tarafından desteklenen World E-Commerce Forum’un ana iş ortağı META olurken, ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendi. Açılış konuşması WORLDEF Başkanı Ömer Nart tarafından yapılan forumun ilk panelinin konuşmacıları Avusturya Postanesi Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, MOKA CEO’su Halim Memiş, META Ülke Direktörü İlke Çarkçı Toptaş ve ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Emekçi oldu.

Nart: 34 ülkeden 20 bin katılımcı ile nihai hedefimiz 1 milyon B2B buluşmasına aracılık etmek

Açılışta konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, global e-ticaret ekosistemine katkı sunmak amacıyla düzenledikleri World Ecom Forum’da, tüm dünyadan ve Türkiye’den e-ticarette lider markaları ve e-ticaret paydaşlarını bir araya getirdiklerini söyledi. “Foruma katılan pazaryerlerinin e-ticaret pastasındaki payı, 250 milyar dolar civarında.” diyen Nart, “World Ecom Forum, e-ticaretteki global potansiyeli ortaya çıkarmak ve kullanmak üzere B2B eşleştirme konsepti sunuyor. Foruma özel olarak geliştirdiğimiz DealMaker B2B eşleştirme uygulaması ile önemli iş birliklerine aracılık edeceğiz. Workshoplar, paneller, B2B eşleştirmeler ve sürprizlerle dolu bu global e-ticaret networking organizasyonunun her anlamda verimli geçmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ömer Nart, şöyle devam etti: “Bu yıl yaklaşık 20 bin kişiyi ağırlıyoruz. Nihai hedefimiz World E-Commercial Forum aracılığı ile 1 milyon B2B iş görüşmesine aracılık etmek. Bunu başarabilirsek önümüzdeki yıl World E-Commerce Forum’da 100 bin kişi, sonraki yıllarda 300 bin, 500 bin ve nihayet 1 milyon kişinin katılacağı bir forum düzenleyeceğiz.”

Peter Umundum: E-ticaret için Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı, Avusturya Post Yönetim Kurulu Üyesi ve Viyana Ekonomik Forum Başkanı Peter Umundum ise, “Bu büyük insan kalabalığına konuşmaktan gurur duyuyorum.” diyerek, şöyle devam etti:

“WORLDEF ve Aras için buradayım. Son on yılda e-ticaretin büyük bir yükselişi var. Büyük bir potansiyel olduğunu görüyorum. E-ticaret çok uluslararası hale geldi. Örneğin; Avusturya’yı biliyorsunuz, satış hacmimizin yüzde 60’ından fazlası Avusturya dışından geliyor. İkinci konu ise önemli, sürdürülebilirlik. Viyana Ekonomik Forum Başkanı olarak da burada gördüğüm kadarıyla Avrupa Birliği, Orta Doğu Avrupa ve Türkiye arasındaki ekonomik bağlantı söz konusu olduğunda ihtiyaç duyulan arka planlar daha önemli hale geliyor. Türkiye ile AB, Orta ve Doğu Avrupa arasında ekonomik bağlantı bulunuyor. Bu ekonomik bağlantı aynı zamanda gelişiyor.”

Umundum, “Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini kontrol etmek için bazı rakamlar aldık. Bunu karşılaştırdığımızda gördük ki, Avrupa’nın batı bölgelerinde artan bir online nüfusa sahipsiniz. Online alışveriş konusunda Avrupa yüzde 90 oranlarında iken Türkiye yüzde 40. Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var. İkinci nokta, Avrupa Birliği’nin Avrupa için ortalama satın alma miktarı binden az. Bu rakam Türkiye’de ise 350 bin. Çok büyük bir potansiyel” ifadelerini kullandı.

Meta Ülke Direktörü Toptaş, Metaverse’te konuştu

Meta’nın Ülke Direktörü İlke Çarkcı Toptaş ise, konuşmasını Metaverse ortamında yaptı. Metaverse’i “internetin gelişmiş hali” olarak nitelendiren Toptaş, Meta’nın hedeflerini ve vizyonunu anlatarak, “İşin özünde daha derin ve daha derin sosyal bağlantılar kurmak var.” dedi.

World E-Commerce Forum’a kimler katıldı?

Bu yıl 10’dan fazla global pazaryeri bulunduğu World E-Commerce Forum’da, Çin merkezli Aliexpress’ten Avrupa’nın en büyük pazaryeri Zalando’ya, Rusya’nın e-ticaret devi Ozon’dan dünya genelinde 100’den fazla ülkede hizmet veren Letonya merkezli pazaryeri Joom’a, Birleşik Krallık’tan dünyanın her yerindeki perakendecilere çevrimiçi platform sunan Fruugo’dan Polonya Merkezli Allegro ve Çin merkezli Shein’e kadar dünya e-ticaret devleri yer alıyor.

Bunun yanı sıra Trendyol, Hepsi Burada, N11.com, Morhipo, Çiçek Sepeti, Brendfoni, Vartabi gibi Türkiye’nin e-ticaret lideri şirketlerinin de katıldığı etkinlikte, çok sayıda global marka temsil ediliyor. Türkiye’den ve yurtdışından 80’den fazla perakende markasının katıldığı World E-Commerce Forum, 40’ın üzerinde e-ticaret ve e-ihracat platformu bir araya getiriyor.