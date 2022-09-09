27 Eylül’de gerçekleştirilecek FutureCommerce360 etkinliğinde e-ticaretin güncel ve vizyoner konuları ele alınacak. Fiziki katılımın sınırlı sayıda olacağı etkinlikte, teknoloji, tekstil, gıda, lojistik gibi sektörün liderleriyle e-ticarette yenilikçi fikirler 360 derece masaya yatırılacak.

ALKAŞ tarafından düzenlenen; e-ticaretin güncel ve vizyoner konularının ele alındığı, perakendenin e-ticaret paydaşlarını sektöre katkı sağlayacak canlı yayın ve fiziki oturumlarla bir araya getiren FutureCommerce360 Konferansı’nın ilki 2019’da gerçekleştirilmişti. İki yıl pandemide online olarak düzenlenen etkinlik 27 Eylül’de fiziki olarak tekrar gerçekleşecek. FutureCommerce360 etkinliği, 42 Maslak AVM, ESA Arena ve eş zamanlı canlı yayınla hibrit olarak Digital Network Alkaş (DNA)’ta sektör paydaşlarını tekrar bir araya getirecek. Fiziki katılımın sınırlı sayıda olacağı etkinlikte birbirinden değerli sektör liderleriyle e-ticarette yenilikçi fikirler 360 derece masaya yatırılacak.

“Geleceğin Ticareti, Ticaretin Geleceği” başlığıyla düzenlenecek etkinlikte konuşmacılar arasında arasında yer alan Boyner Grup CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Next Academy Kurucusu Levent Erden, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut ve Perakende, E-ticaret, Teknoloji alanlarında sektöre ses getirmiş üst düzey yöneticiler araştırma ve yorumlarını paylaşacak.