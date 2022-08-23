E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, yılın ilk yarısında online işlem adedinin 876 milyon 994 bin 597 olarak gerçekleştiğini belirterek, “Bu veriler bize tüketicilerin pandemiden sonra da online alışverişe devam ettiklerini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

EDER’den yapılan açıklamaya göre, küresel ekonomik sistemi hemen her sektörde zorlayan salgın, bireylerin yeni tüketim alışkanlıkları kazanmasına yol açarken tüketimin kanallarını da değiştirdi.

İki yılı aşkın bir süredir devam eden salgın boyunca e-ticaret oranı her sene katlanarak arttı. Güncel verilere bakıldığında Türkiye’de gerçekleşen tüm ticaretin yaklaşık yüzde 20’sinin online ve e-ticaret altyapıları üstünden gerçekleştiği görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eminoğlu, son iki yılda birçok firmanın ana satış stratejisini e-ticaret üstüne kurmaya başladığının açıkça görüldüğünü belirtti.

Eminoğlu, “Bu bize e ticarette talebin ne kadar güçlü olduğunu ve daha da önemlisi firmaların bu konuda ne kadar arzulu olduğunu gösteriyor. Öte yandan bu talep sadece B2C (son kullanıcıya satış) için değildi. Aynı zamanda pek çok firma, B2B altyapıların (firmaların kendi aralarında online sistemler üzerinden yaptıkları satış) gücünü keşfetti ve alt yapılarını B2B’ye taşıyıp ticaretlerini buraya aktardılar. Firmalar pandemiden müşteri ve iş kaybı ile değil, aksine çok daha büyük kesimlere ve daha az maliyetlerle ulaştıkları için bu dönemden büyüme ile çıktılar.” değerlendirmesini yaptı.

“Sektörel bazda yüzde 141 artışla ‘Oto Yedek Parça’ ilk sırada”

2022’nin ilk 6 ayı Türkiye e-ticaret verilerini de paylaşan Eminoğlu, şu bilgileri aktardı:

“Yurt içi e-ticaret işlemlerine adet olarak bakıldığında 2022 yılı ilk çeyreğinde 413 milyon 413 bin 900 olan işlem adedi, ikinci çeyrekte ortalama yüzde 11’lik bir artışla 463 milyon 580 bin 697 olarak gerçekleşti. Aynı rakamlara 2021 yılında bakıldığında ise ilk 3 ay 276 milyon 864 bin 291 ve ikinci 3 ay ise 326 milyon 582 bin 217 olarak gerçekleşmişti. Genel rakama bakıldığında 2021’in ilk 6 ayında 603 milyon 446 bin 508 işlem yapılmışken, 2022 yılı ilk 6 ayında işlem adedi 876 milyon 994 bin 597 olarak gerçekleşti. Adet olarak artışın yaklaşık yüzde 46 olduğunu görebiliyoruz. Bu veriler bize tüketicilerin pandemiden sonra da online alışverişe devam ettiklerini gösteriyor.”

Eminoğlu, ilk 6 ay Türkiye e-ticaret verilerinden sektörel bazda özetler de aktararak, şunları kaydetti:

“Sektörel verilere baktığımızda çok ilginç değerler var. İlk üç sektörde birinci ve ikinci çeyrek artışında bakıldığında ilk sırada ‘Oto Yedek Parça’ var; yüzde 141 artışla işlem adedi en çok artan sektör olarak gözüküyor. İkinci büyük artış ise ‘Doğrudan Pazarlama ve Tahsilat Sistemleri’nde, ki buradaki artış da yüzde 127. Üçüncü en büyük artış ise yüzde 101 ile ‘Yapı Malzemeleri ve Hırdavat’ sektöründe görülüyor. Her 3 sektör de neredeyse tamamen B2B ağırlıklı sektörler ve firmalar burada katlanan oranlarda e-ticaret teknolojileri kullanıyorlar. Bu veriler BKM tarafından sağlanan Sektörel Gelişim Raporunda açıkça gözüküyor.”

E-ticarette B2B tarafının özellikle 2022 yılı ilk 6 ayına bakıldığında en çok büyüyen alan olarak göze çarptığını vurgulayan Eminoğlu, “Gerek firmaların bu teknolojilere yatırım yapması gerekse de müşterilerin uzaktan işlemlerin avantajını kullanması burada özellikle tahsilat taraflarının cirosunu artırdı. Projesoft altyapısındaki B2B firmaların da nakit tahsilat adetlerinin 1. ve 2. çeyrek arasında yüzde 117 olarak arttığını gözlemledik. Toplam tahsilatlara bakınca adet olarak kredi kartı ile B2B tahsilat yapan ve bu sayede nakit akışı dahil satış ve şirket içi finansını düzenleyen firmaların sayısında da artış gözlemleyebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.