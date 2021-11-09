2020’den itibaren hızla büyüyen e-ticaret pazarı, lojistik depolama ihtiyacına olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. Özellikle şehir içindeki depo alanlarına talep çok artmış durumda. Piyasada yüksek talep karşısında kira fiyatları üzerindeki artış yönlü baskının, yılın son çeyreğinde de etkili olacağı öngörülüyor.

Pandeminin beraberinde getirdiği alışveriş alışkanlıklarındaki değişim e-ticaret, perakende ve hızlı tüketim ürünlerinin tüketiciye daha çabuk ulaştırılması zorunluluğunu beraberinde getirdi. Buna bağlı olarak lojistik depo kiralama işlemlerinde de, bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların talebi giderek artıyor. Buna karşın inşaat sektöründeki yavaşlamanın, mevcut taleplerin kira fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu söyleyen emlak brokerı Birgül Sarsın Dokuzcan, “Piyasada yüksek talep karşısında kira fiyatları üzerindeki artış yönlü baskının, yılın son çeyreğinde de etkili olacağı öngörüyoruz” diyor.

Şehir içi lojistiği önem kazanıyor

Yükselişte olan şehir içi lojistiği kavramı, 2021 yılının ilk yarısında e-ticaretin alışkanlıklara bağlı değişimi ile pazar payını genişleterek devam etmesi ile gelişimini sürdürmüştü. Evlere servis hizmeti sunan firmalar ana depolarının yanında müşterilerine hızlı servis sunma taahhüttü nedeniyle şehir içinde depo sayılarını arttırarak dağıtım bölgelerini genişletmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte şehir için lojistiğin desteklenmesi için büyük lojistik alanlara da ihtiyaçları artış gösteriyor.

Türkiye çapında bakıldığında hemen hemen her bölgede ihtiyaçlar bu yeni duruma göre şekillenmiş durumda. Şehir içi lojistik pazarında önceliği İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi illerin aldığı düşünülse de bu durumdan etkilenen illerin içerisine Diyarbakır, Balıkesir, Erzincan, Elazığ, Hatay gibi pek çok şehir de girdi.

Sanayi bölgeleri açısından değerlendirdiğinde ise Marmara Bölgesi’nde Doğu Marmara ile Trakya ve Çanakkale bölgeleri lojistik depo taleplerinde ciddi artışlar gözlemlendiğini belirten Dokuzcan, “Bu talep yoğunluğunun üretim ve nakliye ile ilgili olduğu düşünüldüğünde sanayinin geliştiği her bölgede depo ve antrepo taleplerinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Yeni sanayi bölgelerinin açılması bu durumu destekleyecektir. Özellikle 2021 yılı ikinci çeyrekte Marmara bölgesinde yaklaşık 183 bin metrekarelik kiralama hacmi oluşmuş durumda” diye anlatıyor.

Kiralama bedelleri bölgeye göre değişiyor

Kira bedellerindeki artışa bölgedeki talep artış yoğunluğu büyük etken oluyor. Bu süreç içerisinde şehir içi lojistikte talep edilen büyüklükler 100 metrekare -1000 metrekare arasında değişkenlik gösteriyor. Büyük depo taleplerinde rakamlar 5000 -20 bin metrekare bandında değişiyor.

Bu durumda şehir içi lojistikte metrekare kiralama bedellerinin bölgelere göre farklılık gösterdiğini ifade eden Dokuzcan, “İstanbul örneğine baktığımızda kiralama bedelleri ortalamada 37 TL /metrekare bandında görülüyor. Büyük depo alanlarında organize sanayi bölgeleri olarak değerlendirildiğinde m2 kiralama bedelleri ortalamada 45 TL /metrekare seviyesinde” diye ekliyor.