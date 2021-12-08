Her yıl sonunda dünyada ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan Google, 2021’in en çok merak edilenlerini açıkladı. 2021 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)”, “Squid Game”, “Açıköğretim Lisesi(AÖL)” ve “Mesut Özil” damga vurdu.

Google, 2021 yılına dair öne çıkan arama trendlerini (Google Year in Search 2021) yayınladı. Bu analiz Google Trendler’in tüm dünya genelinde topladığı Google arama verileriyle ortaya çıkartılıyor. Google Trendler, zaman içinde Google’da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplamak amacıyla dünya genelindeki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor. Rapor 2021’in arama trendleri, yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken anların, kişilerin, konuların, olayların ve yerlerin açıklandığı bir derleme.

TÜRKİYE’DE 2021 YILINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Türkiye’nin 2021 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “dizi/film”, “kaybettiklerimiz”, “nasıl”, “tarifler”, “ne zaman”, “kim”, “nasıl geçer” başlıkları altında toplandı. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi yine liderliği Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın aldığı arama trendleri, Türkiye’nin son bir yılki gündemini gözler önüne serdi. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game’in de ikinci sıradan kendine yer bulduğu “aramalar” listesinde, Açıköğretim Lisesi (AÖL) üçüncü, Mesut Özil de 4. sırada yer aldı.

PANDEMİNİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

2021 yılında da etkileri devam eden koronavirüs salgınının, Google aramalarında da kendini gösterdiği gözlendi. HES kodu, aşı kartı, kapanmalar ve uzaktan eğitim konuları bu yılın raporunda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. “Nasıl” kategorisinde en çok sorulan sorular “HES kodu nasıl alınır”, “aşı randevusu nasıl alınır” ve “aşı kartı nasıl alınır” oldu. “Ne zaman” kategorisinde de okulların, kafelerin ne zaman açılacağı, kapanmanın ve yasakların ne zaman biteceği gibi konular en çok merak edilenler arasına girdi.

EN ÇOK ARANAN TARİFLER

En çok aranan tarifler güllaç, soğuk baklava ve taco tarifleri olurken, 2021 yılı hastalıklar üzerine de bolca arama yapılan bir yıl olarak dikkat çekti. “Nasıl geçer” kategorisinde 2021 yılında “burun akıntısı nasıl geçer”, “grip nasıl geçer” ve “öksürük nasıl geçer” gibi sorular kategori lideri oldu. Rasim Öztekin ve Doğan Cüceloğlu gibi duayenlerin vefatıyla üzüldüğümüz 2021’de kaybettiklerimiz listesine ülkemizde kadın cinayetine kurban giden birçok kadından biri olan Başak Cengiz de girdi. Ayrıca en çok merak edilen isimler listesine bu yıl milli voleybol takımı oyuncuları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de girdi. Dizi ve filmlerin de bolca merak edildiği 2021 listesine Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Yargı gibi dizilerin de girmesi dikkatleri çekti.

Türkiye’de 2021 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Aramalar

EBA giriş

Squid Game

AÖL (Açık Öğretim Lisesi)

Mesut Özil

Elmalı davası

MHRS randevu

Okulun ilk günü

Sadakatsiz

Sezai Karakoç

HES kodu alma

İsimler

Mesut Özil

Ebrar Karakurt

Mahmut Özer

Burak Elmas

İrfan Can Kahveci

Miralem Pjanic

Gedson Fernandes

Nihal Yalçın

Batuhan Karacakaya

Zehra Güneş

Dizi/ Film

Squid Game

Sadakatsiz

Aşk Mantık İntikam

Masumiyet

Yargı

Üç kuruş

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Son Yaz

Maraşlı

Kaybettiklerimiz

Rasim Öztekin

Doğan Cüceloğlu

Sezai Karakoç

Başak Cengiz

Oğuz Yılmaz

Hüner Coşkuner

Kadir Topbaş

Ferhan Şensoy

Kartal Tibet

Karahan Çantay

Nasıl?

HES kodu nasıl alınır

Aşı randevusu nasıl alınır

Aşı kartı nasıl alınır

Tam kapanma nasıl olacak

Su diyeti nasıl yapılır

Cuma namazı nasıl kılınır

Peppa pig nasıl öldü

İnsülin nasıl yazılır

Ritüel nasıl yapılır

Türkiye gruptan nasıl çıkar

Tarifler

Güllaç tarifi

Soğuk baklava tarifi

Taco tarifi

Tulumba tatlısı tarifi

Sufle tarifi tencerede

Galette tarifi

Gulaş tarifi

Çiğ köfte tarifi

Panna cotta tarifi

Cizleme tarifi

Ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak

Kabine toplantısı ne zaman

Yasaklar ne zaman bitiyor

Tam kapanma ne zaman

Kafeler ne zaman açılacak

Bilim kurulu toplantısı ne zaman

DGS tercihleri ne zaman

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

Okullar ne zaman kapanacak

Türkiye maçı ne zaman

Kim?

Survivor kim elendi

Masterchef kim kazandı

Şampiyon kim

Camdaki kız hayri kim

Galatasaray başkanı kim oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim

Boji kim

Andımızı kim yazdı

Elektriği kim buldu

Emniyet Genel Müdürü kim

Nasıl geçer?

Burun akıntısı nasıl geçer

Grip nasıl geçer

Öksürük nasıl geçer

Arpacık nasıl geçer

Pişik nasıl geçer

Koltuk altı kararması nasıl geçer

Sivilce lekeleri nasıl geçer

Nasır nasıl geçer

Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer

Kulak tıkanması nasıl geçer

Liste nasıl oluşturuluyor?

Google 2021 arama trendleri, bu yılın en popüler Google aramalarına yıllık bir bakış sunuyor. En çok arananlar listesi yıldan yıla çok az değişiklik gösterirken, trend listeleri ise bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini belirlemede daha etkili bir yöntem. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor. Bu sayede son bir yıla ait trendler daha doğru bir şekilde analiz edilebiliyor.