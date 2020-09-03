Cep telefonu bölümünün Microsoft tarafından satın alınması ve parçalara ayrılmasının ardından, bildiğimiz hali ile Nokia markası artık yok. Ancak 20. yüzyılın sonlarında, Nokia’nın arka arkaya pek çok başarılı telefon ürettiği ve mobil pazarını domine ettiği bir dönem söz konusuydu. 90’lar ve 2000’lerin başlarında Nokia’nın sunduğu cep telefonları, milyonlar tarafından çok sevildi ve Finlandiyalı telekom firmasını mobil teknolojisinin lideri haline getirdi.

1 Eylül 2000 tarihinde tanıtılan Nokia 3310 da artık 20 yaşında. Bu yazıda, Nokia 3310’un hikayesinin küçük bir kısmı anlatacak, 2017 yılında yeniden tasarlanarak sunulmasını da sağlayan, bu kadar özel olmasının arkasında yatan sebepleri birlikte arayacağız.

Nokia 3310’dan Öncesi: Nokia 3210

1999 yılında Nokia 3210 ortaya çıktığında, Nokia genel pazar için en doğru fiyat, boyut ve özellikleri yakalamıştı. 3310’un öncesini, SMS mesajlaşmayı ve sevilen Yılan (Snake) oyunu ile hatırlıyoruz. Ayrıca dahili anten ile sunulan ilk ucuz fiyatlı cep telefonu 3210 olmuştu.

3210’un başarısı, Nokia’nın bugün efsane olarak kabul edilen 3310’u üretmesini sağladı. Bu zarif, kompakt telefon 3210’un tüm özelliklerine sahip olmasına rağmen daha küçük ve daha hafifti (133g vs 153g), değiştirilebilir ön ve arka kapakları sayesinde pek çok kişiselleştirme seçeneğine sahipti ve hem donanım hem de yazılım anlamında pek çok geliştirmeye sahipti.

Nokia 3310 Geliyor: Sağlamlığıyla Büyüledi

Ancak bu telefonun günümüzde cep telefonu onur listesinde yer almasını sağlayan asıl özelliğinin, muazzam dayanıklılığı (ve piyasaya sürülmesinden itibaren 126 milyondan fazla ünite satılmış olması) olduğu rahatlıkla söylenebilir.

113x48x22mm boyutlarında ve 133g ağırlığındaki Nokia 3310, var olan en hafif telefon değildi ancak kısa süre içerisinde verdiği sağlamlık hissi ve dahili antenlerinin sağladığı düzgün hatları ile bilinir oldu.

Her ne kadar ekranı günümüzdeki piksel dolu QHD ekranların yanında pek önemli gözükmese de, yeşil ışıklı 84×48 pikselli tek renkli ekran hem parlak ışık altında hem de karanlıkta rahatlıkla okunabiliyordu. Bu da, Nokia’nın telefonun UI’sine karakter kazandırması ve oynanabilir oyunlar sunması için yeterliydi.

Telefonun üst kenarı geniş bir güç tuşuna sahipken menü içerisinde hareketler yukarı/aşağı ok tuşları ile ve menü seçimleri mavi menü tuşuyla yapılıyordu.

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