Elon Musk’a göre bilgisayar bilimcisi ve kriptograf Nick Szabo, bitcoin’in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto olabilir.

Musk, podcast yayıncısı Lex Fridman’a konuk oldu ve Szabo için “Bitcoin’in arkasındaki fikirlerden herkesten daha fazla sorumlu görünüyor” dedi. Szabo, bitcoin ve blockchain teknolojisinin tarihi hakkında çok kez konuştu ancak Nakamoto olduğu iddialarını defalarca reddetmişti.

Elon Musk programda kendisine yöneltilen ‘Elon Musk, Satoshi Nakamoto olabilir’ iddialarını ise reddetti.

Elon Musk kripto para birimi uzmanı Nick Szabo’nun (Bilgisayar bilimcisi, yazar ve George Washington Üniversitesi’nde eski hukuk profesörü) dijital para birimi bitcoin’in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto olabileceği konusunda birçok kişiyle aynı fikirde görünüyor .

Musk, Nakamoto’nun gerçek kimliği hakkında ne düşündüğü sorulduğunda “Bitcoin’in piyasaya sürülmesinden önce fikirlerin evrimine bakabilir ve bu fikirler hakkında kimin yazdığını görebilirsiniz” dedi .

Musk, Bitcoin’in mucidini “açıkça” tam olarak bilmediğini, ancak Szabo’nun teorilerinin dünyanın önde gelen kripto para biriminin yaratılması için temel göründüğünü söyledi:

“Görünüşe göre Nick Szabo, bu fikirlerin evriminden muhtemelen herkesten daha fazla sorumlu. O Nakamoto olmadığını iddia ediyor, ama bunun ne burada ne de orada olduğundan emin değilim. Ancak bitcoin’in arkasındaki fikirlerden herkesten daha fazla sorumlu olan kişi gibi görünüyor.”

Bitcoin ilk olarak Ekim 2008’de, insanların bir veya belki de birkaç kişi olabileceğine inandıkları bir takma ad olan Satoshi Nakamoto tarafından önerildi.

Business Insider’ın haberine göre 2014 yılında, dilbilim araştırmacıları konuyla ilgili bir çalışma yaptı.

Araştırmacılar, “Szabo’nun yazısı ile bitcoin teknik incelemesi arasındaki dilsel benzerliğe dikkat çekti ve diğer olası isimlerde bu oranda bir benzeşme olmadığını söyledi.

Szabo dijital varlığın arkasındaki isimsiz mucit olduğu iddialarını defalarca reddetti. Bitcoin ile bağlantılı olmasının bir başka nedeni de 1998’de “bit altın” kripto para birimine imza atması.

Musk, bitcoin’in mucidinin kimliğinin arkasında pek bir anlam olmadığını düşündüğünü de söylüyor: “İsim nedir? Bir fikre iliştirilmiş bir isim. Gerçekten ne anlama geliyor? Başka bir isimle bir gül böyle güzel kokardı.”