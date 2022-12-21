ARA
Bist 100
5419,02
0%
Bist 100
Dolar/TL
18,6551
-0,0096%
Dolar/TL
Euro/TL
19,8067
0,0121%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0618
0,0254%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1088,18
-0,19%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elon Musk, CEO'luktan ayrılacak mı? İlk mesaj geldi...

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.

21 Aralık 2022 | 07:02
0
Elon Musk, CEO'luktan ayrılacak mı? İlk mesaj geldi...

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini kullandı.

Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1088,18 -0,19%
  • ALTIN ONS 1814,27 -0,18%
  • BIST 100 5419,02 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6551 -0,0096%
  • EURO/TURK LIRASI 19,8067 0,0121%
  • EURO/USD 1,0618 0,0254%
  • INGILIZ STERLINI 1,21681 -0,04764%
  • JAPON YENI 132,177 0,323%
  • KANADA DOLARI 1,36054 -0,07968%
  • RUS RUBLESI 70,115 -0,1922%
Günün En Çok Okunanları
Genç CEO’lar ödüllerini aldı
Asgari ücret toplantısı sona erdi... Türk-İş teklifini açıkladı
Esenboğa ihalesinin kazananı belli oldu
Binance kripto para aracı şirketi Voyager'in varlıklarını satın alacak
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL