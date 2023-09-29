Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı

Musk sahibi olduğu sosyal medya platformu X'den bir mesaj paylaşarak uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Congratulations to all the teams competing in @Teknofest!



Thank you, President @RTErdogan, for the invitation.



I look forward to attending in person next year, as well as discussing further opportunities for investment in Türkiye. pic.twitter.com/ODWjv34uI5 — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023



TEKNOFEST'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti. Musk, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geçen hafta gittiği New York'ta ikili görüşmeleri kapsamında Elon Musk'ı da kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı TEKNOFEST'e davet etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Elon Musk'a, "TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya platformundan Elon Musk'un twitini alıntı yaparak yaptığı paylaşımda, "Sevgili Elon Musk. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Sevgili @elonmusk,



Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali @Teknofest’te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız.… https://t.co/ZNPceuBbAm — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2023



