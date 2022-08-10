Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, 6,88 milyar dolar değerinde 7,92 milyon elektrikli araç üreticisi Tesla hissesi sattı.

BBC’deki haberde, hisse satışlarının, firmanın geçen hafta yapılan yıllık hissedarlar toplantısının ardından 5 ila 9 Ağustos arasında gerçekleştiği kaydedildi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın 6,88 milyar dolar değerindeki 7,92 milyon hissesini satan Musk, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda satışla ilgili olarak Twitter ile olan yasal süreci kaybetmesi halinde şirketi 44 milyar dolara satın almak zorunda kalabileceğinden paraya ihtiyacı olacağını ifade etti.

Tesla CEO’su, ayrıca Twitter’ı satın almak zorunda kalmazsa hisselerinin bir kısmını geri alacağını sözlerine ekledi.

Musk, Twitter anlaşması gerçekleşmezse, kendi sosyal platformu X.com’u oluşturmayı düşüneceğinin de altını çizdi.

Nisanda Twitter’ın tamamını satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunan Musk, temmuz başında ise kararını değiştirmişti. Bunun üzerine Twitter, satın almanın tamamlanmasına yönelik Musk’a dava açmıştı.

Tarafların, ekimde duruşmada karşı karşıya gelmesi bekleniyor.