Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, yüzde 9,2’lik hisse satın alarak Twitter’a ortak oldu. Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri yükseliş gösterdi.

Elon Musk, büyük miktarda Twitter hissesi satın alarak bir kez daha manşetlere çıktı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bildirime göre, Musk şirketin yüzde 9,2’sini, yani neredeyse 3 milyar dolar değerinde hissesini satın aldı. Haberin duyulması ile birlikte, Twitter’ın hisseleri yüzde 25’ten fazla değer kazandı.

Musk, 80 milyondan fazla takipçisi ile Twitter’ın en popüler isimlerinden biri. Chip.com.tr’nin haberine göre son haftalarda Musk, hesabını Twitter’ın kendisi ve onu yöneten kurallar hakkında eleştiriler yapmak için de kullanıyordu. 24 Mart’ta, Twitter algoritmasında fiili önyargının kamu söylemi üzerinde büyük bir etkisi olduğu konusunda endişe duyduğunu tweet’ledi ve takipçilerini bu algoritmanın açık kaynak olup olmayacağı konusunda oy vermeye davet eden bir anket paylaştı.

Bir gün sonra, “ifade özgürlüğü işleyen bir demokrasi için şarttır” tweet’ini attı ve takipçilerine “Twitter’ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğunu” düşünüp düşünmediklerini sordu. Ankete katılanların yüzde 70,4’ü hayır oyu verdikten sonra, bu kez da “ne yapılması gerektiğini” sordu.

Musk’ın, Twitter hisselerini bu gönderilerden önce satın aldığı söyleniyor. Yapılan başvurular, satın alma işleminin 14 Mart’ta gerçekleştiğini gösteriyor.